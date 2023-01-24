أهمية التوازن في حياتك

آراء

أنت لست جسدك. أنت لست عقلك. أنت لست طفلك. أنت لست بالغًا ولست قلبك.

هذه المكونات السابقة كلها جزء منك، لكنها ليست أنت، تماماً مثل أن العجلات، والزجاج، والإطارات، وغطاء المحرك، والمحرك ليست سيارة، ولكنها كلها أجزاء من السيارة. أنت الحقيقي، أنت الأبدي. أنت «النفس». انت «المراقب» الصامت فوق عقلك أو جسمك أو قلبك. أنت «المراقب» لمختلف المكونات التي تصنعك. للعيش بسعادة ووعي؛ مهمتك هي تحقيق التوازن بين جميع «مكوناتك». مهمتك هي صنع السلام وتحقيق العدالة بين جميع أجزائك. التوازن والوسطية هو ما يجب أن تسعى إليه. التوازن هو أهم جانب في رحلتك الأرضية. التوازن هو ما تفعله عند «ركوب أمواج حياتك» في محاولة للبقاء طافيًا والاستمتاع بالمناظر الطبيعية بدلاً من «السباحة» بقوة وعدم الوصول أو الغرق أثناء الرحلة. إذا كانت رحلتك الإنسانية هي السباحة في بحر الحياة وعبوره لشاطئ الأمان، فمن الأفضل لك «ركوب أمواج الواقع» وليس السباحة. السباحة مجهدة وتحتاج لنفس طويل وربما تؤدي للغرق في أمواج الحياة والتغيير العاتية. ركوب أمواج الواقع أفضل وتحتاج للتوازن والوسطية بين مكوناتك وتحملك أمواج الحياة مثل موجة النجاح وموجة السعادة وموجة الأمان وموجة الامتنان. عليك أن تفهم أنه لتحقيق التغيير الجذري في حياتك، تحتاج إلى العمل بذكاء وليس بجهد مبالغ فيه. تحتاج إلى فهم «ما أنت»؛ وليس «من أنت».

«من أنت» تتغير، ولكن «ما أنت» ثابت وجوهري. «أنت» كنت دائمًا «أنت». تغير جسدك وتغير عقلك، وتغيرت عواطفك وانفعالاتك، لكن «أنت» الحقيقي أبدي وكنت دائمًا موجوداً تراقب الأشياء من حولك بينما تتكشف لك الأمور. أنت «المراقب» أثناء تكشف الأشياء من حولك، ولكنك تواريت عن أنظارك لبرهة من الزمن واعتقدت أنك «الأنا المزيفة». اعتقدت أنك وظيفتك وأنك مالك وأنك رأي الآخرين فيك. اعتقدت أنك منفصل عن كل ما هو مفقود في حياتك واعتقدت أنك مستقل وأنك غير كامل وتحتاج للنمو لتصبح «شيئاً ما وشخصاً ذا قيمة. بحثت عن قيمتك في العائلة والمال والوظيفة وآراء الآخرين فيك ونسيت أنه في خلال بحثك عن الكنز لم تنتبه إلا أنك أنت الكنز. سافرت في رحلتك الإنسانية للعوالم والأماكن الخارجية بحثاً عنك ونسيت أن الأهم من سفر المكان هو سفر الوجدان لأنه لن ينفعك سفر المكان وأنت أنت. اعتقدت خطأ أنك مسبب الأحداث في حياتك، وأن ما أنت فيه هو نتاج عملك وجهدك وحسن طالعك.

في الواقع، الأشياء لا تحدث، ولكنها تتجلى وأنت فقط تراقب تطور الأشياء بفضل المجال القوي الذي نعيش فيه والذي نسميه الحياة. أنت فقط تختار. لك حرية الاختيار فيما أنت مخير فيه. لذا، فبدلاً من الشعور بالحزن أو الغضب من عالمك الوجودي الخارجي، قم بتغيير عالمك النفسي الداخلي، وبدلاً من السماح لطفلك الداخلي بالتسبب في الفوضى في حياتك أو السماح للبالغين الداخليين بخلق حياة مملة لك، حقق التوازن واعتنِ بكليهما مع الانتباه إلى جسمك. حقق التوازن في حياتك من خلال إدراكك لمكوناتك المختلفة. لا تدع جسدك يستحوذ عليك ولا تبالغ في تقدير عقلك. لا يمكن لجسدك ولا عقلك وحدهما أن يجعلاك سعيدًا، ولعل مقولة أبو الفتح البستي التالية تلخص ما أسعى لتوضيحه:

يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته

لتطلب الربح فيما فيه خسران

أقبل على النفس فاستكمل فضائلها

فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان

