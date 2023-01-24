علاج القلق في خمس دقايق!

آراء

من الواضح أن احنا عايشين في عصر القلق، لأنه وفقاً لموقع قوقل ترندز ارتفع البحث عن كلمة (القلق) بنسبة 300% من عام 2004!!

القلق له اكثر من تعريف لكن نقدر نقول باختصار: هو ان عقلك يعطيك معلومات ان فيه احتمال يصير شيء سيئ، مع ان في احتمال بعد أنه يصير شيء زين لكن الانسان اللي يعاني من القلق صعب انه يقتنع بسهولة بهالشي.

وله العديد من الأعراض وغالباً يشتكي الشخص القلق من اعراض جسدية ومشكلات صحية وايد واذا أجرى تحاليل وفحوصات كلها تطلع سليمة.. مثل: سرعة تضارب دقات القلب وارتفاع الضغط وحدوث نوبات الهلع والتعرق ورجفة الأطراف وصعوبة بالنوم والأرق وتغييرات بشهية الأكل.

والقلق نوعان: قصير المدى.. اللي اهو توتر مرتبط بموقف معين مثال ؛ مقدم على وظيفة وناطر النتيجة أو مسوي تحاليل وخايف من مرض معين وغيرها.

والقلق الطويل المدى.. هو المزمن اللي ناتج بسبب التعرض لضغوطات نفسية بسبب العمل او مشاكل اسرية او التعرض لصدمات معينة.

مثال ؛ الشخص يحاتي دايماً أنه ممكن ماراح يقدر يصرف عالبيت أو ممكن مايجتاز مرحله صعبة بحياته يمر فيها..

طيب شنو الأسباب؟؟

? أسباب مرضية مثل نقص بعض الفيتامينات أو تعاطي بعض الأدوية وأيضاً وراثة إذا أحد من أفراد الأسرة يعاني من اضطرابات القلق.

? التعرض لصدمات تخلي الواحد دايما خايف لا تتكرر.

? ضغوطات العمل او البيت او ضغوطات مادية وظروف اجتماعية.

? متابعة السوشال ميديا بشكل مستمر خاصة الأخبار السلبية.

? مخالطة أشخاص كثيري التذمر وسلبيين سواء بمحيط الأسرة أو العمل أو الاصدقاء.

فيه حال انك بديت تحس بهالأعراض ممكن تتخلص منها بدقايق باذن الله بأكثر من طريقة:

? اسرع حل هو غسل ويهك بماي بارد وهالطريقة فعالة وفورية لضبط ضربات القلب والقلق والتوتر.

? تمارين التنفس والاسترخاء ممتازة وموجودة بالساعات الذكية وبتطبيقات متنوعة بالموبايل.

? في بعض الخدع للعقل مثل انك اذا حسيت انك بديت تضيع بين افكارك وبديت تتوتر.. حاول تركز على 4 شغلات بالغرفة نفس اللون.

? اتصل على شخص وسولف معاه بسوالف مالها أي علاقة بالموضوع اللي تحاتيه ومتوتر بسببه.

? فيه اكلات تساعد على التخلص من القلق مثل الكاكاو الدارك والنعناع والليمون والبابونج والينسون.

? ممارسة الرياضة مهمة جداً لمقاومة الكورتيزول هرمون القلق.

