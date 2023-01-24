مصطلحات أخلاقية

آراء

وجود فرد أربعين عاماً ليدرس العلم في الحوزة وتخرجه بعد كل هذه العقود من الزمن ليكون فقيها تصديق ذلك هو:

الانحياز التأكيدي

لم يعرف أنه بليد لدرجة أنه قضى أربعين عاما لتحضير ما يعادل درجة الدكتوراه التي يمكن الحصول عليها في 22 عاماً إن بدأ الدراسة وهو بسن ست سنوات.

في الحين طالب العلم الحوزوي يلتحق بالحوزة ليس بأقل من 18 عاما.

الانحياز التوكيدي

هو إعادة ترتيب الأفكار والأشياء لكي تناسب معتقداتك.

كأن تقول إن الحبة السوداء تشفي إن اعتقد بها المريض حسب الرواية.

الابتزاز الفكري

حينما تفهم أن سنن الله لا تتبدل ولا تتحول

فيأتيك من يعترض، كيف خلق النبي عيسى؟

رجل القش

وهو ذاك الذي يصلب نفسه كمدرك مالك للحقيقة متوهم أنه على الجادة وما إن تبدأ معه بسؤال بسيط حتى يتهاوى من عليائه المتوهمة.

المطاردة الفكرية

حينما تقول إن الأدوية لا تعرف مذهب متعاطيها، يأتيك من يقول عن الحبة السوداء إنها شافية لمن يعتقد بالرواية.

المهزلة العقلية

حينما تقول إن الأرض تدور حول نفسها فيتعاقب الليل والنهار ودوراتها حول الشمس ينتج عنها الفصول الأربعة.

يقول لك أن الأرض مسطحة على قرن ثور ومن لا يقول بذلك «كافر»

الفحش الأخلاقي

حينما تستنكر التحرش وتجرمه للصغار وترى الزواج بالقاصرات مجرماً.

يقول لك إن التفخذ بالرضيعة جائز بل جميع الاستمتاعات.

المغالطة المنطقية

حين تقول: ألا ذنب لمن تسمونه «ابن زنا» لأنه ليس مختاراً في وجوده إلى هذه الحياة لذلك هو فرد له كرامته.

يقول لك: نحن نريد ألا ترتكب فاحشة الزنا لذلك نزدري وننبذ نتاجهما حتى يتضررا نفسياً بضرر الابن مجتمعيا.

صناعة الجهل

تقول إن العلم له معايير المنفعة والنتيجة العملية التي ترفع من جودة الحياة. يقول إنه لا علم غير روايات أهل البيت.

الجهل المقدس

تقول له إن الآية تقول.

يقول لكن لدينا رواية تعارض الآية.

وعليه فهناك فرق فلكي بين العلم الحقيقي الذي يعالج مشاكل الانسانية وبين الجهل الذي يزيد من مشاكلها احتراباً واقتتالاً وتناحراً طائفياً بغيضاً.

