صناعة القرار الحكومي واتخاذه

آراء

لا يخفى على الجانب الحكومي الفرق بين صناعة القرار واتخاذه، لاسيما أنهما مرحلتان مختلفتان تؤديان الى أفضل النتائج والحلول الناجعة، فعلى ضوء البحث والتحليل في أهم القرارات الحكومية، ومنها ما يتعلق بمنح الامتيازات التقاعدية للقياديين، والتريث في تسكين الشواغر للوظائف القيادية، فقد جاء – في هذا الصدد – عن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، للبروفيسور كيشور محبوبي العميد المؤسس لكلية – لي كوان يو – للسياسة العامة، الأستاذ في ممارسة السياسة العامة في جامعة سنغافورة الوطنية، السفير الدائم لجمهورية سنغافورة لدى الأمم المتحدة، والذي أورد - سراً من أسرار نجاح التجربة السنغافورية - قائلاً: «من المعروف أن الكثير من المجتمعات الآسيوية هرمية الهيكلية منذ القدم، كما من المعلوم أيضاً أنه وفي معظم الحكومات، ترتكز الترقيات الوظيفية على الأقدمية وليس الجدارة، إلا أن سنغافورة فعلت العكس، وأن الأقدمية لا محل لها من الإعراب في سنغافورة، فالعنصر الأساسي هنا هو الجدارة، الأمر الذي جعل سنغافورة الدولة الأكثر نجاحاً في تاريخ البشرية الحديث».

الشق الثاني.. من القرارات

وفي السياق ذاته.. تجدر الإشارة الى أحد أهم التوجهات الحكومية، والرامية الى إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، من خلال نجاحها في الأخذ بمفهوم صناعة واتخاذ القرار، وقد جاء من بينها إصدار قرار منح الامتيازات التقاعدية للقياديين، الأمر الذي انعكس بالتبعية إيجاباً على اتساع دائرة الاستقالات، وازدياد مساحة الشواغر للوظائف القيادية، وهو أجدر ما يوصف بالقرار الصائب في الشق الأول من صناعة القرار واتخاذه، ليتبقى الشق الثاني منه في سلسلة تصحيح المسار وإعادة هيكلة الجهاز الإداري، وذلك عبر الأخذ بعنصر – الجدارة - في تسكين البدائل الناجحة لتلك الشواغر، وهو ما أشار إليه – كيشور – في نجاح التجربة السنغافورية، من خلال تمكين الكوادر الوطنية ذوي الخبرة والكفاءة، للوصول الى تحقيق مفهوم الابتكار والابداع المؤسسي.

اختبار.. القدرات

إن رسم الخطط الخمسية للأجهزة الإدارية الحكومية، يتطلب - علمياً - تضافر الجهود المشتركة من قبل كافة مسؤولي الجهاز الواحد، بدءاً من رئيس القسم الى رئيس القطاع كل على حدة، لتصب في نهاية المطاف – تنظيمياً - في إطار الرؤية الخمسية الشاملة للجهاز، ولتتواكب تماماً مع برنامج العمل الحكومي والخطط الإنمائية للدولة، إلا أن هناك من الغالبية ممن لا تمتلك القدرة على صياغة كتاب واحد متماسك المفردات والصيغة، فكيف بكتابة الخطة الخمسية لدائرته؟ ولتبسيط الفكرة وايصالها وفق مصطلح - السهل الممتنع – ندعو الحكومة الى اختيار عدد من رؤساء الأقسام ومديري الإدارات ورؤساء القطاعات من مختلف الأجهزة بشكل عشوائي، لإجراء اختبار تحريري – تجريبي – مباشر، في كتابة الخطة الخمسية الخاصة بدائرته، لترى من سيجتاز الحاجز الإملائي للغة العربية، قبل اجتيازه لحاجز رسم الخطة الخمسية، ناهيك عن الفهم والاستيعاب القانوني – التام – للقوانين واللوائح التنظيمية والقرارات الواردة من الديوان، رغم دعم الدولة لهم بالدورات التدريبية الدورية، لاسيما ونحن مقبلون على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة «2030» من رؤية وخطط للتنمية المستدامة.

الخاتمة

من هنا وامتثالاً لما جاء في مضامين الخطاب السامي لسمو أمير البلاد، والذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد، ودعماً للتوجهات الحكومية المتسقة تماماً مع توجيهات القيادة السياسية نحو تصحيح المسار العام، ندعو سمو رئيس مجلس الوزراء الى الأخذ بأهم قواعد وأسس النجاح الحقيقي لأي من دول العالم أجمع، والمتمثلة في التعاون المشترك بين كافة الجهود «المجتمعية – الحكومية»، ومنها الأخذ بما تضمن المقال من ضرورة تقديم الأولوية لعنصر - الجدارة – في تسكين الوظائف القيادية، وذلك لسد باب ذرائع المحسوبية أياً كان نوعها، مع الأخذ في الحسبان ضرورة إشراك جهاز متابعة الأداء الحكومي في هذا الجانب تحديداً، ممثلاً بمعالي الشيخ أحمد مشعل الأحمد الصباح، والذي نجح بشكل كبير في متابعة وتصحيح الأداء الحكومي لمختلف أجهزة الدولة، ليكون مسك الختام في الشق الثاني من القرارات الحكومية وفق أسس علمية محكمة، حتى تتمكن الحكومة من التقدم بخطوات ثابتة نحو تحقيق رؤية الكويت «2035».

