برشلونة عزَّز صدارته.. وريال استعاد توازنه

دوليه

حقق برشلونة الأهم وعزز صدارته بفوزه الصعب على ضيفه خيتافي 1-0 أول من أمس في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الاسباني، فيما استعاد غريمه التقليدي ريال مدريد حامل اللقب توازنه بفوز ثمين على مضيفه أتلتيك بلباو 2-0.

في المباراة الاولى على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، ضغط برشلونة بقوة في بداية المباراة ونجح في ترجمة سيطرته الى هدف رائع عبر بيدري (35)، لكن مستواه تراجع في الشوط الثاني ولم يشكل أي خطورة كبيرة على مرمى الضيوف.

وقال مدربه تشافي هرنانديس في تصريح لقناة «موفيستار»: «لم نلعب بشكل جيد وكنا بطيئين ولم نهاجم بشكل جيد»، مضيفا «لقد دافعنا بشكل جيد، لكن من الصعب دائماً مهاجمة خط دفاعي عميق جداً، لكننا لم نكن متألقين في لعبنا، لم نلعب مباراة رائعة وعلينا التحسن».

وعزز برشلونة، المنتشي بتتويجه بلقب الكأس السوبر المحلية على حساب غريمه التقليدي ريال مدريد 3-1 في المباراة النهائية في الرياض، موقعه في الصدارة برصيد 44 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام النادي الملكي. في المقابل، تجمد رصيد خيتافي الذي أقام لاعبوه ممرا شرفيا للنادي الكاتالوني قبل بداية المباراة تهنئة على تتويجه بالكأس السوبر، عند 17 نقطة في المركز السادس عشر بالخسارة الثالثة تواليا والتاسعة هذا الموسم.

وخاض برشلونة المباراة في غياب هدافه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس بسبب الإيقاف، وابقى مدربه تشافي هرنانديس على لاعب وسطه الدولي الهولندي فرنكي دي يونغ والمدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو على دكة البدلاء. واحتفل النادي الكاتالوني بقائده سيرخيو بوسكيتس الذي تخطى حاجز 700 مباراة بألوانه.

ونجح بيدري في افتتاح التسجيل عندما استغل تمريرة عرضية رائعة للبرازيلي رافينيا تابعها بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى (35). وهو الهدف الرابع لبيدري في الدوري هذا الموسم.

وفي الثانية على ملعب «ماميس» في بلباو، استعاد ريال مدريد توازنه بعد خسارته امام فياريال في المرحلة الماضية، وحقق فوزا ثمينا على مضيفه أتلتيك 2-0.

وهو الفوز السادس تواليا في الدوري لريال مدريد على أتلتيك بلباو الذي فشل للمباراة الخامسة عشرة توالياً في الانتصار على النادي الملكي في الليغا (4 تعادلات و11 هزيمة).

واستهل بلباو المباراة بضغط كبير لكن النادي الملكي الذي غاب عن صفوفه النمسوي دافيد ألابا وداني كارفاخال والفرنسي أوريليان تشواميني بسبب الإصابة، كان البادئ بالتهديد اثر تسديدة قوية لقائده الفرنسي كريم بنزيمة من داخل المنطقة فوق الخشبات الثلاث (7).

ونجح ريال في افتتاح التسجيل عندما استغل بنزيمة كرة رأسية لماركو أسنسيو اثر تمريرة عرضية من الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، فسددها «على الطاير» بيسراه في شباط أوناي سيمون من مسافة قريبة وظهره إلى المرمى (24).

وأهدر أسنسيو فرصة ذهبية عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من بنزيمة داخل المنطقة فسددها برعونة بجوار القائم الأيسر (66). ووجه البديل الالماني طوني كروس الضربة القاضية لأصحاب الأرض عندما تلقى كرة من البديل الآخر البرازيلي رودريغو فسددها قوية بيمناه من خارج المنطقة على يسار سيمون (90).

وعاد فياريال الى سكة الانتصارات بفوز قاتل على ضيفه جيرونا 1-0. وسجل دانيال باريخو الهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 90+11 بعد أن تصدى الحارس الارجنتيني باولو غاسانيغا لركلة من العلامة ذاتها سددها جيرارد مورينو في الدقيقة 90. ورفع فياريال رصيده الى 31 نقطة بالتساوي مع أتلتيكو مدريد الرابع والفائز على بلد الوليد بثلاثية نظيفة السبت. ووضع فياريال حداً لسلسلة من سبع مباريات من دون هزيمة لجيرونا العائد هذا الموسم الى دوري الأضواء الذي تجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الحادي عشر. وتعادل إلتشي مع أوساسونا بهدف لخوسيه أنخل كارمونا (67) مقابل هدف للأرجنتيني شيمي أفيلا (20).

