يوفنتوس سقط في فخ التعادل

دوليه

بدأ يوفنتوس رحلة تعويض عقوبة حسم 15 نقطة من رصيده بتعادل على أرضه مع أتالانتا 3-3 أول من أمس في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي.

وخاض يوفنتوس اللقاء بعد يومين من قرار حسم 15 نقطة من رصيده لاتهامه بتزوير البيانات المالية الخاصة بانتقال بعض اللاعبين، ما أدى الى تراجعه من المركز الثالث إلى العاشر وقضى منطقياً على آماله بالمنافسة على اللقب أو حتى نيل مركز مؤهل الى دوري الأبطال.

وكانت البداية صعبة على «السيدة العجوز»، إذ وجد

فريق أليغري نفسه متخلفاً منذ الدقيقة الخامسة بهدف للنيجيري أديمولا لوكمان الذي وصلته الكرة من جيريمي بوغا، فسددها قوية أخطأ الحارس التشيكي فويتشيخ شتشيزني في صدها. لكن الأرجنتيني أنخل دي ماريا أعاد الفريق الى اللقاء بإدراكه التعادل من ركلة جزاء انتزعها نيكولو فاجيولي من البرازيلي أندرسون واحتسبت بعد تدخل حكم الفيديو المساعد «في أيه آر» (25). واكتملت عودة يوفنتوس بتسجيله هدف التقدم إثر تمريرة جميلة بالكعب من دي ماريا الى فاجيولي الذي لعب الكرة عرضية لتجد البولندي أركاديوش ميليك، فتلقفها الأخير مباشرة في الشباك (34). وتكرر سيناريو الشوط الأول في مستهل الثاني، إذ سجل أتالانتا هدف التعادل بعد أقل من دقيقة على البداية عبر الدنماركي يواكيم مايلي بعد تمريرة من لوكمان (46) الذي صعق أصحاب الأرض بهدفه الشخصي الثاني عندما ارتقى وحول الكرة برأسه في الشباك (53).

ورد يوفنتوس بالتعادل من ركلة حرة نفذها البرازيلي

دانيلو بعد دقائق معدودة على دخول فيديريكو كييزا بدلاً من الكرواتي فيليب كوشتيتش (65) ومويس كين وفابيو ميريتي بدلاً بمن ميليك ودي ماريا (74) من دون أن يغير ذلك أي شيء بالنتيجة، ليرفع عملاق تورينو رصيده الى 23 نقطة في المركز التاسع، فيما بات رصيد أتالانتا 35 في المركز الخامس مؤقتاً.

وواصل روما نتائجه الجيدة بفوزه على مضيفه سبيتسيا 2-0، فدخل بقوة صراع المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لاسيما بعد معاقبة يوفنتوس.

وحافظ فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على سجله الخالي من الهزائم للمرحلة السادسة توالياً، محققاً انتصاره الحادي عشر للموسم بفضل هدفي ستيفان الشعراوي (45) والإنكليزي تامي ابراهام (49)، فتحضر بذلك بأفضل طريقة للمواجهة المرتقبة الأحد المقبل على أرض نابولي المتصدر.

ورفع نادي العاصمة رصيده الى 37 نقطة على المسافة ذاتها من إنتر الثالث وبفارق نقطة عن ميلان حامل اللقب الثاني الذي يختتم المرحلة اليوم في ضيافة لاتسيو.

