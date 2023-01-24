رجال الدولة والقرارات الصعبة!

الاخيرة

يقال إن «رجل السياسة» الذي لا ينجز شيئاً ذا قيمة ولا يبقى له ذكر بالتاريخ هو من يهتم فقط بقضايا يومه الشعبوية المدغدغة والتي إن أنجز منها شيئاً، أكله الناس وصرفوه ونسوه وطالبوه بالمزيد، بينما يهتم بالمقابل «رجل الدولة» بالقضايا الاستراتيجية البعيدة المدى والقرارات الصعبة التي تحقق الكثير لبلده ومستقبل أجياله، لذا تبقى سمعته العطرة خالدة طويلاً بعد رحيله أو ما يسمى The Legacey وما أكثر رجال السياسة وما أقل رجال الدولة في تاريخ الأمم!

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لدينا في دولنا الخليجية الست أمثلة ناصعة لرجال الدولة الكبار ممن عطرت أعمالهم وقراراتهم التاريخية الصعبة سيرتهم وسمعة بلدانهم كونهم لم ينظروا لصغائر الأمور بل لكبائرها ولم يبيعوا المستقبل الدائم لأجل حاضر يومهم المؤقت، فما كان أسهل على الشاب اليافع عبدالعزيز آل سعود ان يكتفي بفتح الرياض والركون للدعة والراحة إلا أنه رحمه الله اتخذ القرار الصعب بتوحيد المملكة حتى أنجزه، وهذا هو حال أبنائه وأحفاده الميامين هذه الأيام ممن اتخذوا قرار الحسم والحزم والعزم الصعب منهجاً لهم فدخلوا التاريخ من أوسع أبوابه كرجال دولة كبار...

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وكان الشيخ عبدالله السالم رجل دولة من الطراز الأول عندما اتخذ القرار الصعب بالنهوض بالبلد والتحول لمسار الدولة الحديثة عبر الانفتاح ونهج التنوير والليبرالية، ومثل ذلك ما قام به الشيخ زايد آل نهيان بعدم الاكتفاء باستقلال إمارة أبوظبي بل بتوحيد الإمارات، والحال مع الشيخ راشد آل مكتوم بتحويل دبي إلى ما أصبحت عليه، وكذلك ما عمله السلطان قابوس والشيخان حمد وتميم آل ثاني والملك المجدد حمد بن عيسى آل خليفة وجميعهم ممن لم يركنوا للراحة والاكتفاء بالقرارات السهلة بل بنوا مجداً دائماً لهم عبر القرارات الاستراتيجية الصعبة التي اتخذوها...

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آخر محطة:

استطاعت بعض البطانات غير الصالحة في حقب سابقة أن تتفنن في إشغال المسؤولين بالأزمات والمعارك والحرائق الصغيرة التي يتفننون بإشعالها في الخفاء كي يشغلوا المسؤولين طوال الوقت بإطفائها بعيداً عن القرارات الاستراتيجية الصعبة التي تفيد البلاد وتسعد العباد وتخلدهم بالتاريخ... إن الوقت يمر سريعاً فهل من يقظة وقرارات صعبة تصدر كي يركب القطار الكويتي على سكة المستقبل المشرق، بعد أن قارب القطار وسكته وكبائنه ومحركاته على الصدأ من طول الوقوف وانشغال الجميع بمشاجرات وخلافات ركابه التي لا تنتهي.

