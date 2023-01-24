«سوق عكاظ» يجمع العرب من جديد

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يقع سوق عكاظ في شمال الطائف مدينة السياحة والتاريخ بالمملكة العربية السعودية، ذات الطبيعة الخلابة والمناخ المعتدل، ويعدُّ سوق عكاظ أحد الأسواق الثلاثة الكبرى في عصر ما قبل الإسلام، إضافة إلى سوق مجنّة وسوق ذي مجاز.

ولعب سوق عكاظ دورًا اجتماعيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا للقبائل وأعيان العرب، وكان منبرهم الإعلامي الذي تعقد فيه العهود والوثائق ومرجعاً لقضاياهم، وأدى إلى تقريب اللهجات العربية المختلفة، وتهذيبها وتوحيدها.

ويروي بعض المؤرخين أن سوق عكاظ كان معرضًا للتجارة ومؤتمرًا للسياسة ومنتدى للأدب والثقافة، ومجمعاً لأهل اللغة، وكان يشهد الصلح بين القبائل والحكم في قضايا الخلاف والتجارة، إضافة إلى إعلان الأحلاف وإجارة المستغيث والفداء، ومنذ نشأته كان جزءًا مهمًّا من تاريخ إنسان الجزيرة العربية، وكذلك نقطة ضوء تكشف العمق التاريخي والتراكم المعرفي.

وتعود بدايات السوق لعام 501 ميلادي، وكانت العرب تأتيه لمدة 20 يومًا من أول شهر ذي القعدة يبيعون فيه البضائع ويلقون الأشعار.

وأعادت المملكة العربية السعودية إحياء سوق عكاظ التاريخي عام 1428هـ بعد توقف دام 1300 عام؛ ليكون معلمًا ثقافيًّا وسياحيًّا من معالم المملكة، ويقصده العديد من السياح من شتى أنحاء العالم، إضافة إلى كونه ملتقى تاريخيا يجمع الفنانين والأدباء والشعراء وجميع المهتمين بتاريخ العرب القديم، ورافدًا أساسيًّا من روافد التنمية السياحية والاقتصادية في المحافظة.

وأحدث سوق عكاظ من خلال النسخ الماضية حراكًا ثقافيًّا واقتصاديًّا وأصبح وجهة لزوار المحافظة والباحثين عن التاريخ العربي، كما يقدم ملتقى سوق عكاظ العديد من الفعاليات والمنافسات، إضافة إلى جوائز تنافسية على مستوى الوطن العربي لتغطية مساحة واسعة من الإبداع.

