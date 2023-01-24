«الأزيرق».. وصل

الاخيرة

قال رئيس الجمعية الفلكية المؤرخ عادل السعدون إن البلاد تشهد هذه الأيام برد الازيرق وهو ضمن موسم الشبط ويعتبر آخر الايام شديدة البرودة في فصل الشتاء. وأوضح أن برد الأزيرق يأتي عادة في 24 يناير ويستمر ثمانية أيام اي حتى 31 يناير، مشيرا الى أن الازيرق يتصف بالبرودة الشديدة إذ تزرق الوجوه والاطراف من شدة البرد وكذلك يدمي انوف الماشية والجمال ويقال انه «مبكية الحصني». وذكر أن برد الازيرق يتصف بهبوب رياح شمالية غربية باردة متوسطة السرعة واحيانا تشتد سرعتها نتيجة تمركز مرتفع جوي على بحر قزوين ما يدفع بالرياح الشمالية الغربية الباردة الى بلاد الشام والجزيرة العربية بما فيها الكويت. وأضاف أن درجات الحرارة تصل احيانا الى حوالي درجة مئوية أو تحت الصفر في آخر الليل وليس بالنهار إذ تؤثر الشمس على درجات الحرارة مبينا أن أكثر المناطق التي تتأثر بالبرد هي المناطق المكشوفة والصحراوية والمزارع.