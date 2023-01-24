تشلسي يريد التخلص من زياش

دوليه

بدأت إدارة تشلسي الخطوة الأولى في عملية التخلص من المغربي حكيم زياش، جناح الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. ويرتبط زياش بعقد مع تشلسي حتى صيف 2025، لكنه يرغب في خطوة تجربة جديدة خارج «ستامفورد بريدج». وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بدأ تشلسي مناقشة العروض التي حصل عليها لحكيم زياش كما كان متوقعا». وأضاف: «تحرص العديد من الأندية على التعاقد مع النجم المغربي في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية».واختتم خبير الانتقالات: «حصل تشلسي على استفسارات من أجل شراء زياش من أندية بالدوري الإنكليزي ، وأخرى من خارج البريميرليغ».

