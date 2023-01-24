أرسنال هزم يونايتد وابتعد بالصدارة

دوليه

أحرز إيدي نيكيتاه هدفا في اللحظات الأخيرة، ليهدي أرسنال فوزا مثيرا 3-2 على مان يونايتد ويعزز تصدره للدوري الإنكليزي أول من أمس. وبدا أن المباراة ستنتهي بالتعادل 2-2 قبل أن يتابع نيكيتاه كرة من مدى قريب ويسجل هدف الانتصار.

وانتظر لاعبو أرسنال بترقب قرار حكم الفيديو المساعد، قبل الاحتفال بصخب مع المشجعين.

وأصبح رصيد أرسنال 50 نقطة من 19 مباراة، بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب الذي خاض 20 مباراة. وتجمد رصيد مان يونايتد عند 39 نقطة من 20 مباراة، ويأتي رابعا بفارق الأهداف عن نيوكاسل يونايتد، ثالث الترتيب.

وبدأ أرسنال المباراة مهاجما، حيث حصل أوديغارد على تمريرة من مارتينيلي، ليطلق تسديدة ارتدت من قدم المدافع ليساندرو مارتينيز في الدقيقة الثانية. وبعدها بدقيقة واحدة، التقط بارتي عرضية منخفضة من تشاكا، لكن تسديدته اليسارية ابتعدت كثيرا عن المرمى.

وتمكن مان يونايتد من افتتاح التسجيل في الدقيقة السابعة عشرة، عندما تلقى راشفورد الكرة من زميله برونو فرنانديز، ليتقدم بها ويراوغ، قبل أن يسددها قوية على يسار الحارس أرون رامسدايل. واستطاع أرسنال معادلة النتيجة في الدقيقة 24، بعدما رفع تشاكا كرة عرضية أمام المرمى، ارتقى لها نكيتياه بأناقة قبل أن يغرسها في الشباك.

وأجرى أرسنال تبديلا بين الشوطين، دخل من خلاله تاكيهيرو تومياسو مكان بن وايت، فتمكن البديل من صناعة هدف التقدم، عندما مرر إلى ساكا الذي بدوره أطلق تسديدة منخفضة بعيدة المدى، استقرت على يسار الحارس الإسباني في الدقيقة 53.

ولم يأخذ مان يونايتد وقتا طويلا قبل إحراز التعادل، حيث فشل الحارس رامسدايل في السيطرة على ركلة ركنية نفذها الدنماركي كريستيان إريكسن، لتصل الكرة إلى الأرجنتيني مارتينيز الذي تابعها برأسه داخل المرمى، رغم محاولات البرازيلي غابرييل ماغالهاييس لإبعادها.

ودخل فريد إلى تشكيلة يونايتد مكان أنتوني، وطالب راشفورد بركلة جزاء بعد لعبة مشتركة مع مدافع أرسنال ويليام صليبا، لكن الحكم أمر بمواصلة اللعب.

وأشرك أرسنال لاعبه الجديد لياندرو تروسارد مكان مارتينيلي، وتألق الحارس دي خيا في التصدي لمحاولة قريبة من نيكيتاه في الدقيقة 84. لكن أرسنال تمكن من إحراز الفوز في الدقيقة الأخيرة، عندما أرسل زينتشينكو عرضية زاحفة من الناحية اليسرى، وصلت إلى أوديغارد الذي سددها، ليتابعها نيكيتاه بلمحة فنية داخل الشباك.

من جانبه حقق مانشستر سيتي المطلوب منه بفوزه الكبير على ضيفه ولفرهامبتون بثلاثية نظيفة سجلها مهاجمه الدولي النرويجي إرلينغ هالاند.

ويبدو أن حامل اللقب تعافى من الهزيمة التي تعرض لها في دربي مانشستر على أرض يونايتد في المرحلة الماضية، بتحقيقه فوزاً ثانياً توالياً بعد الذي سجله في منتصف الأسبوع ضد توتنهام 4-2 في لقاء مؤجل من المرحلة السابعة.

وبفوزه السادس توالياً على ولفرهامبتون والذي تحقق قبل استضافة أرسنال الجمعة المقبل في الدور الرابع من مسابقة الكأس قبل أن يتواجه بعدها بأسبوع مع توتنهام في الدوري مجدداً، رفع سيتي رصيده الى 45 نقطة في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن أرسنال الذي سيكون خصم فريق الإسباني بيب غوارديولا في 15 الشهر المقبل في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية عشرة. وبعد سيطرته التامة على أجواء الشوط الأول، كوفئ سيتي على جهوده بافتتاحه التسجيل في الدقيقة 40 بكرة رأسية لهالاند الذي ارتقى عالياً لتحويل عرضية البلجيكي كيفن دي بروين في شباك الحارس البرتغالي جوزيه سا.

وعزز هالاند النتيجة مطلع الشوط الثاني من ركلة جزاء اقتنصها الألماني إيلكاي غوندوغان من البرتغالي نونو نيفيش (50)، ثم أكمل الثلاثية بعد خطأ فادح من الحارس سا الذي أهدى الكرة للجزائري رياض محرز فمررها لمهاجم بوروسيا دورتموند الألماني السابق الذي سددها في الشباك (54).

وترك هالاند أرضية الملعب مباشرة بعد الهدف الثالث، ودخل مكانه الأرجنتيني خوليان ألفاريس الذي كان ومحرز قريبين من تعزيز النتيجة لكن من دون توفيق، وانتهت المباراة على هذه النتيجة التي ألحقت بولفرهامبتون هزيمته الحادية عشرة، فتجمد رصيد فريق المدرب الإسباني خولن لوبيتيغي عند 17 في المركز السابع عشر بفارق نقطة أمام بورنموث الثامن عشر ومثلها عن ثلاث فرق أمامه، بينها ليدز يونايتد المتعادل سلباً مع برنتفورد.

