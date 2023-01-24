تن هاغ: علينا الدفاع بشكل أفضل

دوليه

أكد مدرب مان يونايتد، إريك تن هاغ، أنه لا يمكن قبول الأخطاء التي ارتكبها فريقه، خلال الخسارة أمام أرسنال 2- في الدوري الإنكليزي. وقال تين هاغ، في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «خضنا مباراتين متقاربتين حقًا (الأولى أمام كريستال بالاس 1-1).. من الصعب تقبل الخسارة في المرحلة الأخيرة من اللقاء». وأضاف: «لقد ارتكبنا أخطاء في جميع الأهداف الثلاثة.. عادةً نحن الأفضل في مثل هذه المواقف، لا يمكن أن يحدث ذلك... كان علينا الدفاع بشكل أفضل في هذا الموقف (الهدف الثالث)». وتابع: «لقد بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية، سجلنا وتقدمنا، ثم ارتكبنا العديد من الأخطاء، التي هي في الواقع غير مقبولة».

وأردف المدرب الهولندي: «علينا أن نتعلم الدرس ونمضي قدمًا.. نرتكب الكثير من الأخطاء، لا يمكن أن يحدث هذا.. سنواجه اللاعبين بهذه الأمور.. الفرق الجيدة لا ترتكب مثل هذه الأخطاء».

