أرتيتا: كنا متماسكين وحازمين

دوليه

أعرب ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، عن سعادته البالغة في الفوز الذي حققه فريقه على مان يونايتد 3-2، في الدوري الإنكليزي. وقال أرتيتا في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «الفوز فيه الكثير من العاطفة، لا يمكنه أن يكون أفضل.. في الشوط الثاني على وجه الخصوص كان الأداء مذهلا».

وأضاف: «لقد كنا متماسكين وحازمين في نفس الوقت. لم نشعر بالذعر أبدا. كنا نعتقد دائما أنه يمكننا الفوز. أظهرنا الكثير من رباطة الجأش بمنطقة الجزاء. وفي النهاية حققنا الفوز». وحول انتظار حكم الفيديو المساعد للتأكد من صحة هدف الفوز، قال مدرب أرسنال: «لقد مررنا بشيء مماثل أمام نيوكاسل ولكن اليوم ذهب في صالحنا.. ولا يمكنك الشكوى. يمكنك دائما أن تتحسن». وعن أفضل بداية لأرسنال على الإطلاق في البريميرليغ، قال: «إنه أمر رائع ونحن نستحق المكان الذي نحن فيه بسبب الطريقة التي نلعب بها. ولكن هناك الكثير من الأشياء التي يمكننا القيام بها بشكل أفضل». وتحدث أرتيتا عن أهمية الانتقالات في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قائلا: «من حيث الأرقام كان لدينا 15 أو 16 لاعبا دون احتساب الحراس ولم يكن ذلك كافيا.. لقد رأيت تروسارد متماسكا وواثقا بالفعل».

