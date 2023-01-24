فوز ليكرز وبروكلين

دوليه

تعملق النجمان كايري إرفينغ وليبرون جيمس بتسجيلهما تباعاً 38 و37 نقطة وقادا فريقيهما بروكلين نتس ولوس أنجليس ليكرز للفوز على غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب 120-116 وبورتلاند ترايل بلايزرز 121-112 أول من أمس، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. في المقابل، مُني دنفر ناغتس، متصدر المنطقة الغربية، بخسارته الأولى في مبارياته العشر الاخيرة أمام ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 99-101.

وعلى ملعب «تشايز سنتر» في كاليفورنيا، استعاد نتس، المفتقد لجهود نجمه كيفن دورانت الغائب عن الملاعب 6 مباريات من جراء تعرضه لإصابة في ركبته، سكة الانتصارات بعد 4 هزائم بفضل جهود إرفينغ الذي أخذ على عاتقه الشق الهجومي أمام ووريرز، وقبلها أمام يوتا جاز الجمعة بتسجيله 38 نقطة.

ووجد إرفينغ الذي سجل 12 رمية من أصل 22، منها 5 من أصل 7 عن الرميات الثلاثية، بزميله المحارب نيك كلاكستون أفضل سند له، حيث سجل لاعب الارتكاز 24 نقطة والتقط 15 متابعة. كما مرر إرفينغ كرته التاسعة الحاسمة إلى رويس أونيل (16 نقطة) صاحب رمية بعيدة «قاتلة» قبل 28.5 ثانية من صافرة النهاية. وتراجع ووريرز للمركز العاشر في المنطقة الغربية متقدماً بفارق فوز عن ليكرز الفائز على بلايزرز برغم خسارته للربع الثاني 45-13.

وقلب ليكرز تأخره بفارق 25 نقطة خلال إحدى فترات المباراة، إلى فوز استعراضي بفضل «الملك» جيمس صاحب 37 نقطة إلى 11 متابعة و4 تمريرات حاسمة، حيث لم يعد ينقصه سوى 224 نقطة لكي يدوّن اسمه في سجلات الدوري كأفضل مسجل في التاريخ أمام الأسطورة كريم عبد الجبار (38.387 نقطة). وفي دنفر، تأثر ناغتس بغياب نجمه الصربي نيكولا يوكيتش المصاب في أوتار ركبته ليخسر أمام أوكلاهوما العائد إلى أفضل مستوياته بتحقيقه فوزه الخامس في ست مباريات.

وحافظ دنفر على تقدمه على وصيفه ممفيس غريزليز الخاسر أمام فينيكس صنز بفارق نقطتين 110-112، بعدما تأخر بفارق 29 نقطة في الربع الثالث. وفاز تورونتو رابتورز على نيويورك نيكس 125-116، وميامي هيت على نيو أورليانز بيليكانز 100-96. فيما خسر دالاس مافريكس أمام لوس أنجليس كليبرز 98-112.

