شيلتون واصل مغامرته في «أستراليا المفتوحة»

دوليه

استمرت الرحلة المفاجئة للأميركي الشاب بن شيلتون في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بفوزه على مواطنه جاي جاي وولف 6-7 (5-7) و6-2 و6-7 (4-7) و7-6 (7-4) و6-2 أمس، ليصبح رابع لاعب في آخر 20 سنة يبلغ ربع النهائي في أوّل مشاركة له.

وفي أوّل رحلة له خارج الولايات المتحدة، نجح ابن العشرين عاماً غير المصنف في البطولة، في حجز مكان له في دور الثمانية ضد الفائز بين مواطنه الآخر تومي بول والإسباني روبرتو باوتيستا أغوت (24). وببلوغه ربع النهائي، انضم شيلتون إلى الأوكراني ألكسندر دولغوبولوف (2011)، الأميركي تنيس ساندغرين (2018) والروسي أصلان كاراتسيف (2021) الذين حققوا هذا الانجاز في مشاركتهم الأولى. وقال شيلتون بعد حسم المباراة في 3 ساعات و47 دقيقة «كانت مباراة مرهقة. تغيّرت المجريات كثيراً خلالها. ركّزت كثيراً في المجموعة الخامسة، حاولت ان أكون نشطاً، أثق بلياقتي وألعب بقوة وشجاعة، واعتقد اني قمت بعمل جيد والمنافسة على مستوى مرتفع في المجموعة الخامسة». وتابع «من الصعب دوماً ان تلعب ضد صديقك. أعرف جاي جاي منذ وقت طويل. هو شاب رائع».

ولدى السيدات بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنّفة خامسة عالمياً، للمرة الأولى في مسيرتها ربع نهائي البطولة أول من أمس بفوزها على السويسرية بليندا بنتشيتش 7-5 و6-2. ولم يسبق لسابالينكا التي وصلت إلى ثمن نهائي ملبورن خلال النسخ الثلاث الأخيرة أن تجاوزت هذا الدور سابقاً.

ووصلت البيلاروسية إلى نصف نهائي إحدى البطولات الكبرى في 3 مناسبات وتحديداً في ويمبلدون 2021 والولايات المتحدة المفتوحة 2021 و2022.

