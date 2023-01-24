الأهلي يشكو مرتضى إلى 3 جهات

دوليه

أعلن الأهلي عن تقدمه بـ 3 شكاوى رسمية ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك بسبب الإساءة للاعب الفريق محمود كهربا.

وقال الأهلي في بيان عبر موقعه الرسمي «تقدم النادي الأهلي بـ3 شكاوى إلى كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة ولجنة الانضباط، ضد رئيس الزمالك مرتضى منصور». وتابع «جاء ذلك لقيامه عبر وسائل الإعلام المختلفة وقناة ناديه الرسمية بسب محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، بألفاظ يعاقب عليها القانون والتجاوز في حق والديه والتحقير من اللاعب والتنمر عليه ووصفه بالقرد والكلب والصعلوك، وبأنه قليل الأدب، وكثير من التجاوزات التي تخدش الحياء».

وأضاف: «وكذلك قيام رئيس الزمالك بالاستهزاء والتطاول على النادي الأهلي، ومجلس إدارته، وهو الأمر الذي يخالف كل المبادئ والقيم وقوانين ولوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم.. بل ويثير الفتن ويساعد على الاحتقان بين الجماهير الكروية». وأوضح: «طالب النادي في شكواه بتطبيق اللوائح بوصف رئيس الزمالك ممثلًا لناديه وهو أحد عناصر اللعبة». وأتم: «قدم الأهلي حافظة مستندات تضم اسطوانات مدمجة تحتوي على نماذج من التجاوزات والسب والشتم الذي قام به رئيس الزمالك في حق اللاعب محمود كهربا والتحقير منه. وكذلك بحق النادي الأهلي ومسؤوليه». على صعيد متصل، قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إحالة شكوى الزمالك ضد كهربا إلى لجنة الانضباط بالاتحاد.

وتقدم الزمالك بشكوى ضد كهربا لما بدر منه عقب مباراة القمة الأخيرة التي فاز بها الأهلي بثلاثية نظيفة حيث ظهر في مقطع فيديو وهو يحتفل مع الجماهير ويسب الزمالك بألفاظ نابية. وقال أحمد دياب رئيس الرابطة «الزمالك بالفعل قدم شكوى للرابطة ضد كهربا لكن اختصاصنا يتعلق بالأمور التي تحدث داخل الملعب خلال الـ90 دقيقة بحسب تقارير المراقبين والحكام وما يحدث في شريط المباراة الأصلي». وتابع «الرابطة قررت بدورها تحويل الشكوى إلى لجنة الانضباط لأن لائحتها تسمح بمناقشة وبحث هذه الأمور واتخاذ القرارات المناسبة». من ناحية أخرى أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن فوز كهربا بجائزة أفضل لاعب بالجولة 14 من بطولة الدوري الممتاز بناء على استفتاء الجماهير والمتابعين.

