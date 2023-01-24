رئيس الزمالك يتوعد.. ويعلن عودة شبانة وعلاء

دوليه

أعلن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عودة محمود شبانة مدافع سموحة بعد قطع إعارته وقال إنه سينتظم في التدريبات على الفور. وأوضح مرتضى أن المدافع محمود حمدي «الونش» يواصل برنامجه التأهيلي وسيعود للتدريبات بنهاية يناير الحالي مضيفا أن هناك وفدا رسميا من الزمالك سيتجه للاتحاد السكندري للمطالبة بعودة المدافع المعار محمود علاء. وزاد: «أطالب محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري بعودة محمود علاء وقطع إعارته ومن حقك الحصول على أي مبلغ قمت بدفعه للاعب». وأكد أن مجلس الإدارة رفض استقالة أمير مرتضى المشرف على الكرة بالإجماع، موضحاً: «أمير تواجد في اجتماع الإدارة ثم غادر مع شقيقه أحمد ليقوم المجلس بالتصويت دون حرج وتم رفض الاستقالة بالإجماع والفترة القادمة تحتاج لوقفة قوية من الجمهور ودعم الفريق، والزمالك انهار في القمة بعد الدقيقة 60 بفعل فاعل». وأعلن رئيس الزمالك توقيع عقوبات مالية ضخمة على بعض اللاعبين المقصرين مؤكدا أن الهزيمة لن تمر مرور الكرام. وتوعد مرتضى محمود عبدالمنعم «كهربا» نجم الأهلي بعد مباراة القمة في الدوري المصري الممتاز التي خسرها الأبيض 3/0. وقال مرتضى في مؤتمر صحافي إنه سوف يحصل على حق الزمالك من تصرفات كهربا التي قام بها بعد لقاء القمة. وأوضح أن كهربا لاعب هارب وتم طرده من الدوري السعودي، مؤكدا أن الزمالك تقدم بشكوى ضد اللاعب لأنه قام بسب النادي عقب اللقاء.

