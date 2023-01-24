الكويت والنصر إلى «ربع النهائي»

محلية

بلغ الكويت الدور ربع النهائي لكأس الأمير بتغلبه على التضامن 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي 2-2 والإضافي 3-3 في المباراة المثيرة التي جمعتهما أمس على ستاد علي صباح السالم ضمن الدور التمهيدي للمسابقة. سجل أهداف التضامن يوسف العنيزان (89 و107) والمهدي برحمة بالخطأ في مرمى فريقه (90+4)، في حين سجل للكويت يوسف ناصر (50 و54) ومشاري غنام (120+1).

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون خطورة تذكر على المرميين. لكن الأمرو اختلفت في الشوط الثاني الذي بدأه الأبيض بقوة بتسجيله هدف السبق في الدقيقة 50 عن طريق المتألق يوسف ناصر الذي استغل تمريرة علي حسين وسدد كرة قوة من الجهة اليسرى فشل الحارس في التصدى لها وعانقت الشباك.

واحتاج ناصر لـ 4 دقائق فقط ليضيف الهدف الثاني عبر ركلة حرة من مسافة بعيدة سددها بقوة فارتطمت بالقائم الأيمن وأكلمت طريقها لمرمى سعود القناعي الذي اكتفى بمتابعتها (54). وأضاع حامد الرشيدي ركلة جزاء تصدى لها حارس الأبيض عبدالرحمن كميل(83). وسجل البديل يوسف العنيزان هدف تقليص الفارق في الدقيقة 89 مستغلاً كرة مرتدة من الحارس. وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع أدرك التضامن التعادل بعد أن حول المغربي المهدي برحمة تمريرة موزيس الطويلة بالخطأ في مرمى فريقه، لتتجه المباراة إلى الأوقات الإضافية. وبعد شوط أول سلبي، وضع العنيزان التضامن في المقدمة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 107 بعد عرضية متقنة من راشد الرشيدي حولها إلى المرمى. ورمى الأبيض بثقله في الهجوم بحثا عن تعديل النتيجة وكان له ما أراد عن طريق مشاري غنام في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع اثر ركلة ركنية تهيأت له فيها الكرة فسددها قوية مرت من المدافعين ودخلت المرمى. وسجل المبيلش هدفاً رابعاً للكويت لكن حكم «الفار» ألغاه بداعي التسلل، لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للكويت.

وبلغ النصر الدور ذاته بتغلبه على الجهراء 1-0 في اللقاء الذي جمعهما أمس أيضاً على ملعب ثامر. سجل هدف المباراة الوحيد محمد دحام في الدقيقة 47.

وتستكمل منافسات الدور التمهيدي اليوم بإقامة مباراتين تجمع الأولى خيطان مع الفحيحيل في الساعة 04:30 مساءً على ستاد صباح السالم، ويلتقي في الثانية القادسية مع الساحل في الساعة 08:00 على ستاد الصداقة والسلام. وإذا كان الفحيحيل يبدو مرشحاً لتجاوز خيطان في المباراة الأولى، فإن القادسية يريد استغلال هذا اللقاء لرد الاعتبار من الساحل الذي هزمه 4-1 في مباراة الفريقين بالدوري ديسمبر الماضي. ورغم أن الساحل يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى، إلا أن الفريق قدم عروضاً جيدة بقيادة مدربه الوطني محمد دهيليس وحقق نتائج جيدة لعل أبرزها الفوز على القادسية برباعية. ويدرك الصربي برويس بونياك مدرب القادسية أن الخطأ ممنوع في مباراة الليلة، خصوصاً أن الأصفر سبق وأن ودع بطولة كأس ولي العهد، كما أن نتائجه في الدوري لا تشير إلى قدرته على المنافسة في الوقت الحالي، لذلك تبدو بطولة كأس الأمير مناسبة لمصالحة الجماهير والعودة إلى الألقاب.

وكانت البطولة افتتحت أول من أمس بفوز برقان على الصليبخات 3-1. سجل أهداف برقان فالح العجمي (29) وناصر القحطاني (49) وفرحان سعد (68)، فيما سجل هدف الصليبيخات الوحيد اللاعب فؤاد بابا (79). ويلتقي برقان في الدور ربع النهائي مع كاظمة حامل اللقب السبت المقبل.

