النصر هزم الاتفاق بمشاركة رونالدو

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شارك البرتغالي كريستيانو رونالدو في أول مباراة له مع فريقه النصر السعودي التي انتهت بالفوز على الاتفاق 1-0 أول من أمس الأحد في الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين. وسجل هدف اللقاء الوحيد أندرسون تاليسكا في الدقيقة 31 من المباراة.

ورفع النصر رصيده إلى 33 نقطة ليستعيد صدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد الاتفاق عند 16 نقطة في المركز العاشر.

وكان النصر أعلن تعاقده مع رونالدو يوم 30 ديسمبر الماضي في صفقة انتقال حر،بعدما قام اللاعب البرتغالي بفسخ تعاقده مع مان يونايتد.

ورغم أن النصر خاض مباراتين رسميتين خلال شهر يناير الحالي إلا أن رونالدو لم يشارك خلالهما بسبب عقوبة الإيقاف المفروضة عليه من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ومع ذلك شارك رونالدو في المباراة الودية التي جمعت بين نجوم الهلال والنصر ضد فريق باريس سان جرمان الفرنسي التي أقيمت الخميس الماضي في كأس موسم الرياض، والتي انتهت بفوز الفريق الفرنسي 5-4، وشهدت تسجيل رونالدو لهدفين.

وفي مباراة أخرى، فاز الهلال على أبها 2-1. تقدم الهلال بهدف سجله يانغ هيون سوو في الدقيقة 21، وتعادل أبها عن طريق عبد الفتاح آدم في الدقيقة 29 قبل أن يسجل سالم الدوسري هدف الفوز للهلال في الدقيقة 54 من ركلة جزاء. ورفع الهلال رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد أبها عند 19 نقطة في المركز السابع.

