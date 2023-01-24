مندني بعد سداسية اليرموك: نملك أفضل

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أكد رئيس جهاز الكرة في النادي العربي علي مندني أن الأخضر يملك الأفضل رغم الفوز بسداسية على اليرموك أول من أمس في الدور التمهيدي لمسابقة كأس الأمير. وقال مندني إن العربي لم يقدم المستوى الذي يتطلع إليه الجهاز الفني، مشيرا إلى أن الأخضر ظهر متأثراً بالغياب عن المباريات خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة، والارتباطات التي تنتظر الفريق، تتطلب بذل مزيد من الجهد، لتحقيق آمال الأخضر في الموسم الحالي. وعن ملف المحترفين، بعد وصول العدد إلى 6 محترفين، وهو أكثر من العدد المسموح به، شدد مندني، أن الأمر متروك للجهاز الفني، بقيادة البوسني روسمير سفيكو، مؤكداً أن النادي سيستغني عن أحد المحترفين بعد التشاور مع الجهاز الفني.

ودخل التونسي بسام الصرارفي تدريبات الأخضر أول من أمس، في الوقت الذي غاب فيه النيجيري كينغسلي إيدو عن مباراة اليرموك للإصابة.

وكان الأخضر هزم اليرموك 6-1 في مباراة شهدت طرد محترف الأخير جيري ليون بالدقيقة 33. وسجل العربي الهدف الاول عن طريق لاعب اليرموك ريكاردو (بالخطأ في مرماه) بالدقيقة 38 ثم اضاف جمعة عبود الهدف الثاني بالدقيقة 43 لينتهي الشوط الاول بتقدم العربي. وفي الشوط الثاني عزز العربي تقدمه عن طريق اللاعبين حسن حمدان بالدقيقة 48 والسنوسي الهادي بالدقيقة 73 وسليمان العوضي بالدقيقة 86 ومحمد الصولة بالدقيقة 95 فيما سجل هدف اليرموك الوحيد اللاعب هاشم الرامزي بالدقيقة 80.

