الأبيض يحل ضيفاً على السد في «سلة آسيا»

محلية

يحل الكويت ضيفا على السد القطري اليوم ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية في دوري السوبر لأندية غرب آسيا في كرة السلة.

ويتصدر الكويت المجموعة برصيد 6 نقاط من 3 انتصارات دون هزيمة، يأتي بعده المنامة البحريني برصيد 5 نقاط من انتصارين وهزيمة، ثم يأتي السد بـ 4 نقاط من انتصار وهزيمتين، واخيراً يأتي النصر بـ3 نقاط من 3 هزائم.

وتقام البطولة بنظام الذهاب والاياب لاول مرة في تاريخ بطولات كرة السلة الآسيوية. ويضم زون الخليج مجموعتان حيث يتأهل البطل في كل مجموعة مباشرة الى الدور الثاني على أن يلتقي صاحبا المركز الثاني لتحديد ثالث المتأهلين.

ويقدم الأبيض بقيادة مدربه الألماني بيتر شومرز مستويات متميزة سواء على مستوى البطولة الآسيوية أو في البطولات المحلية حيث أنهى الدور التمهيدي في بطولة الدوري بالمركز الأول دون هزيمة أيضا، وهو يتطلع إلى الظفر بالمركز الأول في مجموعته وبلوغ الدور الثاني من البطولة الآسيوية للمنافسة الجدية على اللقب. ويدرك الأبيض صعوبة المهمة اليوم نظراً لأنه يخوض اللقاء بضيافة السد الذي يلعب على أرضه وبين جماهيره، وكان الكويت فاز في مباراة الذهاب بصعوبة بعد التمديد إثر التعادل في الوقت الأصلي 86-86. ويعتمد المدرب الالماني على مجموعة مميزة من اللاعبين امثال حمد ومحمد عدنان وتركي حمود ومصطفى الرفاعي وعلي الهدهود بالاضافة الى المحترفين الثلاثة الاميركيين ماركوس ولالان وبلين. في المقابل يريد السد المحافظة على آماله في المنافسة من خلال تحقيق الفوز في لقاء اليوم.

