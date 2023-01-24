«التراب» رابعاً في «رماية العالم»

محلية

احتل منتخب الرماية المركز الرابع في فئة (التراب) رجالا ونساء ضمن منافسات كأس العالم للرماية التي تتواصل بمدينة سلا المغربية بمشاركة 360 راميا ورامية من 45 بلدا. ونافس المنتخب الكويتي المكون من الرماة خالد المضف وناصر المقلد وسارة الحوال وشهد الحوال المنتخب البرتغالي في المباراة النهائية لتحديد المراكز حيث فاز الاخير بفارق نقطتين فقط على نظيره الكويتي. يشار الى ان منافسات كأس العالم للرماية ينظمها الاتحاد الدولي للرماية بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية للعبة بمشاركة أمهر الرماة على صعيد العالم بينهم رماة دولة الكويت وهي مدرجة ضمن برنامج الاتحاد للعبة وتحتسب نتائجها في التصنيف الدولي.

