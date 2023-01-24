مسيرة العرفان بالدراجات الهوائية تنطلق الخميس

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أكملت اللجنة المنظمة لفعالية المبادرة الخليجية للدراجات الهوائية تحضيراتها المختلفة، تمهيدا لانطلاق فعاليات المبادرة بعد غد الخميس وتستمر حتى مساء السبت المقبل. ويشارك في فعالية المبادرة الخليجية التي تنظمها شركة «لين ستارت»، وتقام تحت شعار «مسيرة العرفان» العديد من المشاركين وبمختلف الأعمار، من دول استراليا، ولبنان، والكويت، والسعودية، والبحرين، وقطر، والهند، والفلبين، وسوريا، وجنوب أفريقيا، والولايات المتحدة الأميركية، ويتوقع أن يقطع المشاركون بواسطة الدراجات الهوائية مسافة 200 كيلو متر، يزورون خلالها العديد من الأماكن التاريخية والأثرية في الكويت. وتهدف المبادرة الخليجية التي تقام للمرة الثانية في الكويت، والسادسة عربيا وعالميا، إلى نشر التوعية المجتمعية، والتواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وارسال رسائل مجتمعية هادفة بحسب الأفراد والفرق المشاركة، كما أنها تكرس استخدام الدراجة الهوائية كأداة للمسئولية المجتمعية. من جانبها، أكدت رئيسة اللجنة المنظمة والمدير العام لشركة «لين ستارت» سارة الحبيل أن اللجنة المنظمة للمبادرة حريصة على بذل كافة سبل الراحة، وتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة لجميع المشاركين في فعالية «مسيرة العرفان».

