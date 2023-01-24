بالتعاون بين «التربية» وصندوق التنمية وفدان من الطلبة يزوران رواندا وطاجيكستان

وطن النهار

توجه وفدا الطلاب والطالبات المتفوقين الى طاجيكستان ورواندا وذلك ضمن النسخة الـ12 من مبادرة (كن من المتفوقين) التي ينظمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لطلبة الثانوية بالتعاون مع وزارة التربية وتستمر حتى 28 الجاري. وقال رئيس قسم الدعاية والتسويق والمعارض في الصندوق ومشرف رحلة الطلبة صالح التقي لـ (كونا) إن الطلبة سيقومون بزيارة مشاريع تنموية عدة أقامها الصندوق في رواندا مثل مشروع مستشفى (مونيني) والمعهد الإقليمي المتكامل للفنون التطبيقية.

وأضاف التقي أن الطلبة سيطلعون على سير عمل المشاريع ومدى الاستفادة منها اقتصاديا وانسانيا بالإضافة الى زيارة المتحف الوطني في رواندا وغيره من الأماكن الثقافية والسياحية.

وذكر أن الصندوق مستمر في خططه لتحقيق الانتشار المحلي ضمن مسؤوليته الاجتماعية إذ يأتي تنظيم رحلات مبادرة (كن من المتفوقين) تتويجا لجهود الطلبة والطالبات لتفوقهم الدراسي ولتعزيز قدراتهم في الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية إضافة الى تعزيز الحس الوطني لديهم من خلال تعريفهم بجهود دولة الكويت لتحقيق التنمية في الدول النامية.

مشاريع تنموية

من جهتها، قالت اعلامية اولى للتوثيق والتصوير والتواصل الاجتماعي في الصندوق ومشرفة رحلة الطالبات فاطمة التركيت في تصريح مماثل لـ(كونا) إن الطالبات سيقمن بزيارة مشاريع تنموية عدة في طاجيكستان مثل مشروع طريق (كولياب - كالايخومب) ومشروع محطة نوراك الكهرومائية إضافة إلى زيارة بعض الأماكن التاريخية والسياحية. وأضافت التركيت أن الصندوق ينظم رحلات سنوية ثقافية وترفيهية للطلبة والطالبات المتفوقين لزيارة الدول التي يتعاون معها الصندوق وتستفيد من مشروعاته، مبينة أنه يتم اختيار نخبة من الطلبة المتفوقين من قبل وزارة التربية وفقا لمعدلاتهم الدراسية.

يذكر أن الصندوق الكويتي للتنمية أطلق أولى رحلات برنامج (كن من المتفوقين) في عام 2010 للمتفوقين والمتفوقات إذ بلغ عدد الطلبة الذين التحقوا بتلك الرحلات حتى الآن 264 طالباً وطالبة زاروا فيها أكثر من 15 دولة مثل مصر والأردن وأوزبكستان والصين وتركيا ولبنان وسريلانكا والمغرب والسنغال وغيرها.

