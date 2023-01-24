الحويلة: وثيقة متكاملة لحماية المعتقدات والثقافة العربية

وطن النهار

أكد عضو البرلمان العربي عضو مجلس الأمة النائب محمد الحويلة أهمية إعداد وثيقة متكاملة لمواجهة التحديات والتهديدات التي تستهدف الشباب العربي والتأثير على المعتقدات الدينية الإسلامية والثقافة العربية المحافظة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به النائب الحويلة لـ(كونا) في ختام أعمال الجلسة العامة الثالثة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي.

وقال إنه تقدم بمقترح برلماني بشأن مخاطبة جميع البرلمانات العربية لتشكيل لجنة مؤقتة تعنى بمواجهة الظواهر الدخيلة على المجتمعات العربية وتهدف إلى تحصينها من الحملة التي تروج لها الدول الغربية للتأثير سلبيا على الثقافة العربية ومعتقدات الدين الإسلامي الحنيف.

ولفت الى انه تمت الموافقة على هذا المقترح، مبينا أنه طالب بتشكيل لجنة من قبل لجنتي (الشؤون الاجتماعية والشباب والمرأة) و(الشؤون السياسية والخارجية والأمن القومي) بالبرلمان العربي من أجل إعداد وثيقة متكاملة لمواجهة هذه الظواهر الدخيلة بمشاركة بيوت الخبرة والمختصين.

من جهة أخرى أكد عضو البرلمان العربي عضو مجلس الامة حمدان العازمي في تصريح مماثل لـ(كونا) أن القضية الفلسطينية هي قضية جميع المسلمين ولا يمكن التخلي عنها.

وأضاف ان الجلسة ناقشت جملة من الموضوعات المطروحة وأهمها واقعة حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد، مؤكدا أن «هذا الأمر لا يقبله أي شخص يحمل ذرة من العقل ولا يمكن السكوت عنه لأنه يمس العقيدة الاسلامية».

وأشار النائب العازمي إلى أن الجلسة استعرضت موضوع تدخل الدول الأوروبية في الشؤون الداخلية للمغرب وأصدرت بيانا في هذا الشأن إضافة إلى مناقشات حول ميزانية البرلمان العربي لعام 2023.

