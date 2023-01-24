وزير الخارجية: «الهلال الأحمر» صورة مشرقة للعمل الإنساني

وطن النهار

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر في مكتبه بديوان عام الوزارة رئيس جمعية الهلال الأحمر الدكتور هلال الساير حيث تمت مناقشة الأنشطة والفعاليات التي تضطلع بها جمعية الهلال الأحمر على جميع الأصعدة بالإضافة إلى بحث مجالات تعزيز العمل الإنساني ودعم أنشطته استجابة للأزمات والكوارث الإنسانية في المنطقة وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي ومن ضمنها آلية إيصال المساعدات الإنسانية المقدمة من الكويت إلى أوكرانيا.

وأشاد وزير الخارجية أثناء اللقاء بالإسهامات الكبيرة والمشهودة لجمعية الهلال الأحمر الكويتي وتنفيذ مشاريعها ونشاطاتها داخل الكويت وخارجها خدمة لأهداف وغايات العمل الإنساني النبيل مشيدا بجهودها المقدرة في هذا الإطار.

من جانبه أعرب رئيس جمعية الهلال الأحمر عن بالغ تقديره للدور الإنساني الرائد والمتميز الذي تقوم به الكويت في مساندة الشعوب المنكوبة والمتضررة وتبوؤها مكانة مرموقة على صعيد العمل الإنساني إقليميا ودوليا، مثمنا الدعم المتواصل الذي تقدمه الكويت للجمعية ونشاطاتها الإنسانية حول العالم.

واستقبل نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي في ديوان عام الوزارة سفير جمهورية ليبيريا لدى الكويت جيف جونجور دووانا وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في دولة الكويت.

وأشاد نائب الوزير خلال اللقاء بدور السفير وإسهاماته التي قدمها في تعزيز العلاقات الكويتية - الليبيريا، متمنيا له كل التوفيق والسداد في محطة عمله القادمة.

