الحكومة استقالت.. والوعد في مارس!

الأولى

تأكيدا لما انفردت بنشره «النهار» في عددها الصادر الجمعة 13 يناير الحالي تحت عنوان «.. أزمة طويلة الأمد»، والذي تضمن توجها لتعليق جلسات مجلس الأمة لما بعد عطلة الأعياد الوطنية, تقدمت الحكومة أمس باستقالتها الى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حيث أحاط رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد مجلس الوزراء علماً برفعه كتاب استقالة الحكومة إلى سمو ولي العهد، وذلك نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، معرباً عن حكمة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد المعهودة باتخاذه ما يراه محققاً المصلحة العليا للبلاد.

وقرر مجلس الوزراء باجتماعه الاسبوعي امس وقف إصدار قرارات المعاش الاستثنائي وفق أحكام المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 1976، وتكليف اللجنة الوزارية للشئون الاقتصادية بمراجعة وفحص جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن ودراسة الموضوع من جميع جوانبه ووضع الضوابط والقواعد اللازمة لمعالجة أي ملاحظات قد تتكشف لديها وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وكان مجلس الوزراء قد رفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة المبادرة الأميرية السامية بصدور المرسوم رقم (8) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 17/1/2023 بشأن العفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص، والذي يتماشى مع السياسة الحكيمة والرعاية الأبوية لسموه ترسيخاً لما جُبل عليه أهل الكويت من قيم التسامح والتسامي واستقراراً للوحدة الوطنية، داعياً الباري عز وجل أن يحفظ سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وأن يديم على الكويت نعمة الأمن والأمان.

من جهة أخرى، أطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية بشأن مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ومشاريع قوانين بربط ميزانيات الهيئات الملحقة ومشاريع قوانين بربط ميزانيات المؤسسات المستقلة للسنة المالية 2023/2024، وقرر المجلس الموافقة على مشروعات القوانين ورفعها لحضرة صاحب السمو الأمير تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الأمة.

برلمانيا، وعلى وقع تقديم الحكومة استقالتها كشف مصدر برلماني لـ«النهار» عن ان الاستقالة «أهون الشرين» وأنها اجراء دستوري بحت لا يناقش فيه احد.

وقال ان تشكيل الحكومة الجديدة -حسب ما وصلنا من معلومات- سيأخذ وقتا اكثر من المتوقع لدراسة الوضع السياسي بعمق وخاصة موضوع تدهور العلاقة بين السلطتين واسبابه وكيفية تلافيه، بالاضافة الى استشفاف الرأي العام وأخذه بعين الاعتبار.

وأضاف المصدر ان جلسات مجلس الأمة ستتوقف واولها جلسة اليوم الثلاثاء وربما يصل هذا التوقف الى ما بعد عطلة الأعياد الوطنية اذا لم يستجد حدث تتغير على إثره التوجهات.