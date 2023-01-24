أصلحوا الطرق

الأولى

دعت جمعية المهندسين الحكومة الى التعامل بحزم مع الحالة المتدهورة للطرق والتي تتفاقم بشكل مستمر، كما طلبت من وزارة الأشغال اطلاق حملة وطنية لاصلاح الطرق بجميع مناطق الكويت، مؤكدة أن الكوادر الوطنية قادرة على أن ترسم خارطة طريق تتضمن الحلول الفنية التي تضمن سلامة الطرق وتحد من استنزاف الاموال فضلا عن ازهاق الأرواح.

وحذّر أمين سر الجمعية فهد العتيبي من تحول حالة الطرق الى مشكلة مزمنة يحتاج حلها الى المزيد من العلاجات المكلفة، داعيا الى وضع الواقع بكل شفافية امام الرأي العام وامام الحكومة على حد سواء.

واضاف : نحذر أيضا من استمرار غياب الشفافية في التعامل مع هذه المشكلة، فمن غير المقبول عدم وضع الرأي العام واطلاعه على حقيقة الأمور مع تدهور حالة الطرق وتحولها الى مشكلة تشمل كل الكويت.

وزاد : اننا بحاجة إلى اعلان رسمي متواصل وبيانات واضحة عن تطورات الحالة العامة للطرق في البلاد، كما ان من الضروري وضع جداول زمنية للصيانة ووقف تطاير الحصى.

وشدد على ضرورة ضبط جودة الصيانة والالتزام بمواصفات الخلطة الاسفلتية التي تتوافق والبيئة الكويتية والعمل على ردم ودمك الحفر ببطانات غير قابلة للتآكل أو الانهيار، لافتا الى أن تحميل المقاولين مسؤولية اي اضرار على المركبات تكون ناتجة عن حالة الطريق جراء تطاير الحصى، والحفر، والمناهيل أثبتت جدواها ولابد من تطبيقها في الكويت.