3 ملايين دينار.. حصيلة «الغش بالاختبارات»

الأولى

جمدت النيابة الأرصدة البنكية للمتهمين في تسريب اختبارات الثانوية وذلك بعد حصولهم على 3 ملايين دينار من الطلبة المشاركين في قروبات تسريب الاختبارات، وبالتالي تم توجيه تهم غسل الأموال اليهم.

كما أمرت النيابة بضبط وإحضار متهمين اثنين وافدين متواريين عن الأنظار كونهما مشرفي قروبات تسريب اختبارات الثانوية العامة في برنامج التلغرام.

من جهتها، أكدت وزارة التربية أنها لم تتوان في تطبيق القوانين ومحاربة الظواهر السلبية بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة معلنة عن آلية جديدة لإجراء الامتحانات وتوزيعها داخل اللجان. واشارت في بيان لها امس أن وزير التربية د. حمد العدواني وجه الى محاسبة كل من تسول له نفسه العبث بالتعليم واستخدامه كتجارة، موضحة انها لن تدخر جهداً في محاربة ظاهرة الغش من اجل ضمان جودة عملية التعليم في البلاد. ونوهت، الى ان الوزير العدواني وجه المسؤولين نحو إعداد خطة استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، مشيراً إلى أنها تواصلت مع وزارة المواصلات وهيئة الاتصالات ووزارة الصحة لدراسة وبحث مدى إمكانية حجب الخدمات الهاتفية داخل المدارس، وإمكانية تركيب أجهزة تقنية حديثة تمنع وسائل الغش الحديثة من العمل داخل أسوار المدارس، من دون التأثير على صحة الطلبة. واختتم البيان الصحافي قائلا: ان وزارة التربية تتابع عن كثب نتائج التحقيقات التي تجريها النيابة والجهات المعنية في وزارة الداخلية في القضية التي تخص الغش، حيث سيتم تزويد الوزارة بنتيجة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مرتكبيها، من دون التأثير على سير التحقيقات الجارية حاليا.