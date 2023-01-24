التأزيم مستمر ولا عزاء لـ«الإصلاحات الاقتصادية»!

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التنمية في الكويت للخلف در ولا عزاء للإصلاحات.. هكذا علقت مصادر اقتصادية لـ النهار، على التأزيم السياسي المحتدم، موضحة ان هناك تراجعاً كبيراً في مشاريع التنمية وحقوق الأجيال القادمة، لصالح القوانين الشعبوية التي لا جدوى منها ولا طائل.

وبينت أن هناك الكثير من القوانين والتشريعات المفيدة للاقتصاد الوطني، كان من المفترض خروجها للنور بتعاون السلطتين، إلا أن التأزيم جعل الالتفات اليها من الصعوبة بمكان، موضحة أنه كان من الاولى البحث عن تحسين وتطوير للاقتصاد خاصة أن 100 ألف خريج قادمون الى سوق العمل خلال السنوات المقبلة ولا رؤية واضحة لتشغيلهم.

وتوقعت المصادر تسجيل خطة التنمية 2022/2023 إنفاقا تنمويا متواضعا يصل الى ما دون حاجز الـ 30% من إجمالي المرصود البالغ 1.3 مليار دينار، وذلك بسبب غياب القرارات التنفيذية.

ولفتت الى أن مزيداً من الجمود سيطال تسكين الشواغر القيادية وهو ما سيؤثر سلبا على اتخاذ القرارات، كما سيترتب عليه جمود واسع النطاق في بيئة الأعمال.

وأشارت إلى أنه بدلاً من معالجة الملفات العاجلة والمهمة مثل تراجع التصنيف السيادي، وإعادة النظر في دعم المبادرين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعديل قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومكافحة الفساد وغيرها من القوانين، تتأزم الاوضاع بسبب زيادات مالية هنا وهناك.

وأكدت أن التصميم على تمرير قوانين شعبوية يكبد المال العام خسائر مليارية ويقود الميزانية العامة للدولة إلى كارثة.