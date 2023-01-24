البورصة تتجاهل «الحالة السياسية» وتحقق 547 مليون دينار

الأولى

ارتفعت المؤشرات الرئيسة للبورصة في ختام تعاملات الأمس، متجاهلة حالة التأزيم السياسي الحالية بين المجلس والحكومة، بدعم نمو 10 قطاعات يتقدمها التكنولوجيا لترتفع بنحو 547.9 مليون دينار، بعدما صعدت لمستوي سوقي جديد في 2023 لتكسر حاجز 47.166 مليار دينار.

وشهدت البورصة عمليات شراء جماعي على الاسهم القيادية وخاصة البنوك بقيادة KIB وبيتك، اللذين استحوذا على نصيب الاسد من التداولات .

وقد بلغت قيمة التداول خلال جلسة الامس 80.39 مليون دينار، وزعت على 279.18 مليون سهم، عبر 13.77 ألف صفقة.

ويرى محللون ان استقرار اسعار النفط عالميا وارتفاع الاسواق الدولية منذ بداية الاسبوع، ساهما في تماسك السوق الكويتي خاصة مع وصول اسعار الاسهم لمستويات شرائية مغرية للصناديق والمحافظ، ومع اقتراب اعلان الشركات المدرجة لنتائج نهاية العام المتوقع ان تكون ايجابية .

وقد أغلقت مؤشرات البورصة تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 85?5 نقطة ليبلغ مستوى 7362?77 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1?18%.