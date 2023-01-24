الشلفان لاستحداث مواصفات لمواقف انتظار الحافلات

وطن النهار

قدمت عضو المجلس البلدي شريفة الشلفان اقتراحاً لاستحداث جدول اشتراطات ومواصفات خاصة بمواقف انتظار الحافلات.

وأوضحت الشلفان في اقتراحها أن النقل العام يعتبر من أهم أركان التطور الحضري وخدمة مجتمعية مهمة للسكان، كما يلعب دورا جوهريا في الحد من مستوى الازدحام في الدولة.

وأفادت أن رؤية المخطط الهيكلي العام للدولة تتضمن المساهمة في رفع مستوى جودة الحياة لسكانها من خلال أهداف عديدة منها توفير وسائل نقل متعددة لا سيما تحسين منظومة النقل الجماعي وكون مواقف انتظار الحافلات جزءا لا يتجزأ من هذه المنظومة.

وأشارت إلى أن البلاد شهدت في الآونة الأخيرة مبادرات متعددة لإقامة هذه المواقف والتحديات التي واجهت بعضا منها لعدم وجود اشتراطات ومواصفات خاصة تنظمها من الناحية التصميمية والتنفيذية وبما أن هذه منشآت تقام على أراضي الدولة المختلفة وتشكل جزءا من طابعها المعماري. واقترحت استحداث جدول اشتراطات ومواصفات خاصة بمواقف انتظار الحافلات بلائحة تنظيم أعمال البناء تشمل على سبيل المثال لا الحصر تصنيف أنواع مواقف الحافلات على حسب الحاجة والكثافات السكانية وطرق تحديد المواقع والمسافات بين المواقف والحد الأقصى لارتفاع موقف الانتظار ومعايير الإضاءة والحد الأدنى لعدد المقاعد والحد الأدنى لحمولة المقاعد.

وطالبت الاهتمام بمعايير لوحات الإعلانات الإرشادية (بما يتوافق مع اللائحة المتبعة)، ومعايير لوحات الإعلانات التجارية (بما يتوافق مع اللائحة المتبعة) ومعايير سلة المهملات، ومعايير احتياجات ذوي الإعاقة والتقيد بتطبيق الكود الكويتي للتصميم العام المعتمد من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ومعايير تواكب مفاهيم الاستدامة والمباني الخضراء، مع ضرورة التنسيق مع هيئة الطرق والنقل البري وشركات النقل العام ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وأي جهات معنية أخرى للوصول لأفضل الحلول.

