بلدية حولي خالفت 14 محلاً لإقامتها إعلانات دون ترخيص

وطن النهار

كشف رئيس فريق طوارئ فرع بلدية حولي إبراهيم السبعان عن تنفيذ جولة تفتيشية على المحلات التجارية في منطقة حولي للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات والضوابط المعمول بها في البلدية. وأوضح أن الجولة أسفرت عن تحرير 14 مخالفة إعلان لمحلات لم تلتزم بلائحة المحلات العامة تمثلت في إقامة إعلان خاص بالنشاط بدون ترخيص وفتح محل قبل الحصول على ترخيص.

وأكد على تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي على المحلات التجارية والعقارات في جميع مناطق المحافظة لرصد ومتابعة مخالفي لائحة المحلات وأنظمة البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، داعيا أصحاب المحلات التجارية الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة التي قد تصل إلى الإغلاق الإداري.

