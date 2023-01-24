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إغلاق ورشتين في الصليبية وضبط 18 مخالفاً في الجليب وأمغرة

مشعل عبدالله
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الثلاثاء 24 يناير 2023

استمرارا للحملات الامنية على الورش الحرفية تم تحرير 40 مخالفة وإغلاق ورشتين في منطقة الصليبية الحرفية.
وذكرت وزارة الداخلية ان حملة لإدارة الفحص الفني على الورش الحرفية ب‍منطقة الصليبية الصناعية نفذت أمس واسفرت عن اغلاق ورشتين تقومان بوضع ادوات تصدر أصواتا مزعجة من عوادم السيارات، وتصليح مركبات دون إذن من التحقيق وكذلك تحرير 40 مخالفة مرورية. وفي ذات الاطار تمكن رجال مباحث شؤون الإقامة من ضبط 18 مخالفاً لقانون الاقامة والعمل في منطقتي جليب الشيوخ وأمغرة، وتم احالتهم إلى الجهات المختصة.
وذكر الإعلام الأمني بوزارة الداخلية ان الانتشار الأمني والحملات المستمرة للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة في ادارة متابعة المخالفين وادارة البحث والتحري اسفرت عن ضبط (18) مخالفاً لقانون الاقامة والعمل في منطقتي جليب الشيوخ وأمغرة، وتمت احالة المخالفين لجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.


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