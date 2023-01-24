«الداخلية» والجامعة تتأهبان لأسبوع المرور الخليجي الموحد

وطن النهار

التقى أمين عام جامعة الكويت بالإنابة فايز الظفيري مع عدد من ممثلي الإدارة العامة للمرور للتنسيق مع لجنة أسبوع المرور الخليجي الموحد تحت شعار «حياتك أمانة»؛ حيث سيتم تنظيم فعاليات في جامعة الكويت بهذه المناسبة خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس، وستعقد سلسلة من المحاضرات والندوات بهدف التوعية الإعلامية والأمنية لأعضاء هيئة التدريس والطلبة وموظفي الجامعة. وحضر اللقاء كلٌّ من رئيس لجنة أسبوع المرور الخليجي الموحد لسنة 2023 ومدير إدارة مرور مبارك الكبير العميد إبراهيم سعود الجلال، ورئيس لجنة الضيافة والوفود لأسبوع المرور الرائد يوسف عبداللطيف الرباح، وعضو اللجنة الثقافية والمسابقات لأسبوع المرور الرائد المهندس علي طه بوربيع، والقائم بأعمال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الكويت عنود الرشيدي، والقائم بأعمال مدير إدارة الأمن والسلامة يوسف الخميس.

ويدوره أعرب الظفيري عن سعادته بهذا التعاون والذي يصب لمصلحة الطالب في المقام الأول ويأتي بالمنفعة لجميع منتسبي جامعة الكويت، كما يعد هذا التعاون مسؤوليةً وطنية ورسالة أمنية للمجتمع تتطلب من الجميع الالتزام بها.

