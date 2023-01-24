الوهيب: إدراج الأمن السيبراني ضمن المناهج الأكاديمية

وطن النهار

بالتعاون مع أكاديمية سعد العبدالله عقدت السفارة الاميركية لدى البلاد الجلسة الافتتاحية لسلسلة من ثلاثة أجزاء من محاضرات الأمن السيبراني.

وقدم خبير الأمن السيبراني غييرمو كريستنسن الخبرة لكبار المسؤولين ولـ 320 من طلاب الشرطة.

وبهذه المناسبة أكد القائم بأعمال السفارة الأميركية جيم هولتسنايدر ان التعاون في مجال الأمن السيبراني هو أحد أوجه التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والكويت، لافتا إلى انه لم يعد يخفى على أحد انه خلال 2023 تزايدت التهديدات في هذا المجال.

وأضاف في تصريح للصحافيين اننا نتعاون مع الجانب الكويتي لتطوير قدراتنا في مجال الأمن السيبراني ونتبادل ونتشارك المعلومات في هذا الشأن، مبينا أن احضار الخبراء في هذا المجال لإعطاء محاضرات متخصصة هو أحد أشكال التعاون.

وتابع ان السفارة تتعاون مع العديد من الجهات الكويتية الحكومية والشركات في هذا المجال لتطوير الأمن السيبراني في الكويت عن طريق التكنولوجيا الأميركية.

وعن الجديد بخصوص السفيرة الاميركية المعينة بالكويت قال لا جديد إلى الان و نحن ننتظر اعادة تعينها و تحديد موعد للجلسة النقاشية بينها وبين اعضاء الكونغرس.

بدوره قال العميد علي جاسم الوهيب مساعد مدير عام أكاديمية سعد العبدالله ان محاضرة تتعلق بالأمن السيبراني بالتعاون مع السفارة الأميركية تهدف إلى تنويع التعاون الثقافي والتعليمي مع أكاديمية سعد العبدالله، لافتا انه كان هناك تعاون سابق عبر ارسال 3 طلبة من الأكاديمية للتعرف على الحياة في الولايات المتحدة والدستور الأميركي وكانت تجربة جيدة وسيتم ارسال 3 طلبة آخرين أيضا والتعاون مستمر بين البلدين.

وأضاف في تصريح صحافي ان جهازي أمن الدولة والمباحث الجنائية هما الجهتان المختصتان في مجال الأمن السيبراني بينما الأكاديمية تختص بالجانب التعليمي حيث ستدرج مادة الأمن السيبراني ضمن المواد الدراسية في الأكاديمية قريبا في مطلع العام المقبل، حيث هناك تباحث في هذا الأمر مع الجهات الأمنية.

من جهته قال خبير الأمن السيبراني غييرمو كريستنسن ان السفارة قد جهزت برنامجا شيقا عبارة عن 3 محاضرات هنا في الأكاديمية ومحاضرة في الجامعة الأميركية بالإضافة لمقابلة مجموعة من النساء للتحدث عن مستقبل الأمن السيبراني

وأضاف أحاول أن أتشارك ما نفعله في الولايات المتحدة في الأمن السيبراني مع أصدقائنا في الكويت، لافتا إلى ان الأشرار الذين يقومون بالتهديد في هذا المجال يعملون مع بعضهم ولذلك على الأصدقاء التعاون لمواجهتهم.

وأشار إلى أهمية الامن السيبراني لتعلقه بكل ما نقوم به اقتصاديا يعتمد على الانترنت أما قبل 30 سنة كنا نعتمد على الأوراق والايميل فقط والفاكس ولكن الآن كل شيء يتعلق بالانترنت، حيث بإمكان المخترقين أن يوقفوا عمل جهات كثيرة وأصبحت مواجهتهم مسألة حياة أو موت.

وتابع انه يتوقع ان تستفيد الكويت من الخبرة الأميركية في هذا المجال كونها تعرضت لأكثر من تهديد بالسابق وتعلموا الدروس وأصبحت لديهم الخبرة المناسبة لمواجهة التهديدات.

وردا على سؤال حول تقييمه لترتيب الكويت الثالث خليجيا في قائمة الدول الاكثر استهدافا بالهجمات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي وفقًا للتقرير العالمي الذي نشرته شركة Group-IB المتخصصة في خدمات الأمن السيبراني، قال «هناك تحسناً كبيراً فيما يتعلق بهذا الأمر، لأن لدينا المزيد من الأشخاص الذين يدرسون هذا والمزيد من الموارد التي لم أكن أعتقد أنه كان هناك اهتمام بهذا الأمر قبل عشر سنوات، والآن رأينا ما يمكن للهجمات الإلكترونية أن تفعله حتى أصبح الناس أكثر اهتمامًا بهذا المجال.

وأضاف نحتاج إلى التركيز على الجرائم الإلكترونية وهذا أحد الأشياء التي نقوم بها توعية الجرائم الإلكترونية (FBI).

وحول نصيحته للكويت لتجنب هذه الهجمات، قال «نصيحتي للكويت هي ذات النصيحة التي اوجها لحكومتي وهي العمل بسرعة أكبر حتى لا يزداد الوضع سوءا ولا تكون المكاسب أسوأ بكثير.

ورأى أن «الخطورة التي تكمن في المنطقة تأتي من إيران التي تعتبر تهديدًا كبيرًا للأمن السيبراني حيث انها من أفضل دول القرصنة وجيدة جدًا في الاختراق».

واستعرض خبير الأمن السيبراني غييرمو كريستنسن، «تاريخ الأمن السيبراني» منذ الحرب العالمية الأولى إلى يومنا هذا، مشيراً إلى أن «الأمن السيبراني من الناحية التاريخية يتعلّق بجانب التجسّس، وما نراه اليوم سواء كان من الصين أو ايران أو روسيا أو الدول الأخرى التي تستخدم الانترنت لمهاجمة دول أخرى، من قبل مجرمين من هذه الدول، وهو أمر يتكرّر يومياً في دول الغرب».

وقال ان «مهمتي اعطاء المعلومات المتعلّقة بالأمن السيبراني وما يمكن أن يحدث في المستقبل، وخصوصاً أننا قد نكون ضحايا للأمن السيبراني من دون أن نعرف ذلك، خصوصاً أن النظام الرقمي هو نظام هش ولم يتم تصميمه بطريقة يمكنه مواجهة الهجمات التي تتعرّض لها أجهزتنا»، مشدّداً على أنه «اذا كنّا لا نُريد أن نتعرّض للاختراق، فعلينا ان نُفكر مثل ما يفكر المخترقون، وعلينا ان نكون مستعدين للكثير من الهجمات».

وإذ أوضح أن «كل الانترنت في انحاء العالم تمر عبر كابلات الالياف البصرية تحت البحر، وليس عبر الأقمار الاصطناعية»، أكد كريستنسن أنه «كل يوم يتم قطع كابلات حول العالم من خلال حوادث غير مقصودة»، مدلّلا على ما حصل في اليابان عندما فقدت البلاد الانترنت والسبب يعود لسفينة لصيد السمك، وعلى حادث مماثل بواسطة غواصة بريطانية التي بدورها قطعت كابلات الانترنت التي تسمج لاوروبا بتزويد الاتصالات لباقي العالم.

وقال: «التكنولوجيا هي امر رائع، ولكنها خطيرة في الوقت نفسه»، مضيفاً أن «الامن السيبراني عبارة عن معلومات قد تغير مجرى التاريخ، فروسيا قامت بالتأثير على نتائج الانتخابات الأميركية عدة مرات»، مستعرضاً وثيقة من وزارة العدل أقامت فيها قضية ضد المهكرين الروس الذين استخدموا ما يسمّى بـ «التصيّد» من خلال ارسالهم بريداً الكترونياً يحمل «فيروساً خبيثاً»، يمكن من خلاله الاستحواذ على جهاز الكمبيوتر وعلى المعلومات التي بداخله من دون أن ينتبه صاحب الجهاز إلى ذلك، إلى حين طلب فدية لاعادة الملفات التي تمّ الاستحواذ عليها.

