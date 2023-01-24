مجموعة المرأة الدولية نظَّمت يوماً ثقافياً تركياً

وطن النهار

نظمت مجموعة المرأة الدولية وسفارة تركيا يوما ثقافيا تركيا تحت عنوان «مذاق ونكهة الشاي التركي»، صباح اول من امس في فندق كراون بلازا، بحضور الشيخة فاديا سعد العبدالله، والشيخة سهيلة الصباح والسفيرة البريطانية بليندا لويس.

وأقيمت الفعالية بمناسبة تسجيل الشاي التركي في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي كرمز للهوية والضيافة والتفاعل الاجتماعي. وفي البداية رحبت رئيسة المجموعة وحرم سفير جمهورية مصر العربية غادة شوقي، بالضيوف، وشكرت السفيرة التركية لدى البلاد طوبى نور سونمز والسفارة التركية على تنظيم هذا الحدث. وقالت شوقي إن التراث التركي غني وان تركيا موطن لـ 19 موقعا تراثياً. وأعربت عن امتنانها لإتاحة الفرصة لها لتجربة الشاي التركي الشهير مع جميع العضوات، والذي يتم تقديمه دائماً وفقاً لطقوس خاصة بتركيا.

من جانبها اعربت السفيرة التركية لدى البلاد طوبى نور سونمز عن شكرها العميق لمجموعة المرأة الدولية على تعاونها، قائلة إن هذه المجموعة هي مجتمع حيوي ومتنوع وفعال يسهم في تحقيق التقارب بطريقة ودية داخل المجتمع الكويتي بعيدا عن كافة الاختلافات. لذا عندما تقرر تنظيم مثل هذا الحدث فان ذلك يتم من منطلق تعزيز دور المرأة في كافة المجالات.

واعربت السفيرة سونمز عن شكرها لسمو الأمير الشيخ نواف الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد على مساهمتهما في تحسين وتعزيز مكانة المرأة في كافة مجالات المجتمع.

وأكدت أن أوجه التشابه الثقافي بين الكويت وتركيا تلعب دوراً في تسهيل التفاعل الودي، مشيرة إلى أن ثقافة الشاي في الكويت وتركيا هي ممارسة اجتماعية مهمة تظهر كرم الضيافة وتساعد في بناء الروابط الاجتماعية والحفاظ عليها ويتم استخدامه للاحتفال بلحظات مهمة في حياة المجتمعات.

كما اعتبرت أنه في الكويت أيضاً، يتم الترحيب بالضيوف في التجمعات والديوانيات بتقديم الشاي الذي غالباً ما يتم تقديمه جنباً إلى جنب مع الحلويات التقليدية والتمور.

وأكدت السفيرة سونمز دور المرأة في الثقافة قائلة إن هاتين الكلمتين لا تنفصلان. قد يكون «الشاي التركي» و«ثقافة الشاي» هو موضوع فعالية اليوم. ومع ذلك، وبصفتي امرأة فخورة بكوني سفيرة لبلادي في الكويت أتطلع أن يكون يومنا الثقافي هذا بمثابة مناسبة لإيصال رسالة قوية عن المرأة والثقافة. واستمر اليوم الثقافي بعرض فيلم قصير عن تركيا، كما قامت ممثلة شركة الشاي التركية (CAYKUR)، وهي شركة الشاي الحكومية الرائدة في تركيا، بتقديم عرض حول رحلة الشاي من المزرعة إلى مائدة المستهلك. في حين تخلله تقديم الشاي التركي التقليدي والبقلاوة. واستمتع الجميع بأداء الرقصات التركية التقليدية والموسيقى الحية.

