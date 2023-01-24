السيسي: قضينا على الإرهاب بنسبة تقارب %100

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شهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة رقم 71، والتي أقيمت بمجمع الاحتفالات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، تخليداً لمعركة الإسماعيلية الخالدة، التي استبسل فيها رجال الشرطة في الدفاع عن مبنى المحافظة ورفضوا تسليمها للمحتل الإنكليزي. وقال الرئيس السيسي خلال الاحتفالية، إن جهاز الشرطة في مصر تم استهدافه بمحاولات عديدة آخرها منذ 10 سنوات بهدف هدم هذا الجناح والاستيلاء على الدولة. وأضاف «لكل شخصية والدراما تشتغل فيها والصورة اللي إحنا محتاجين نحافظ على حسنها هي صورة المصري اللي بيعمل في القطاع ده لأنه مصري.. وكان فيه محاولات كبيرة اتعملت خلال السنين اللي فاتت، وكان آخرها من عشر سنين أو أكتر.. الهدم كان هدفه حاجة واحدة أن الجناح ده ميبقاش موجود علشان البلد تتاخد.. هو كده للي عاوز يعرف.. نكسر الشرطة ليه؟ علشان ناخد البلد.. نكسر الجيش ليه؟ علشان ناخد البلد أو نضيعها».

وقال الرئيس المصري خلال تكريمه ضابط شرطة مصري مبتور اليدين، إن الأشرار لو تمكنوا منا لذبحونا. وأوضح أن «هؤلاء الأشرار لو قدروا علينا كانوا ذبحونا»، مشيرا إلى أنه تم القضاء على الإرهاب بنسبة تقارب الـ100%. وتابع السيسي «مش عايزين ننسى الأيام الصعبة اللي عدت»، موجها الشكر لجميع أفراد الشرطة والجيش المصريين الذين ضحوا بحياتهم في العمليات ضد الإرهابيين.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن في وقت سابق أن «ما تحقق خلال العشر سنوات الماضية أمر عظيم للغاية، وده هيكون حافز لينا لحماية بلدنا خلال الفترة القبلة.. احنا بنمر بظروف صعبة جدا زينا زي غيرنا في دول العالم، ولم ندخل في حروب لتبديد الثروات المصرية، وموضوع الإرهاب فُرض علينا». وأضاف أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق نجاحات عدة، وقريبا سيتم الإعلان على انقضاء موجة الإرهاب التي عانتها مصر طيلة 10 سنوات، مشيرا إلى ما وصفه بالنجاح التدريجي في مواجهة الإرهاب.

وقضت مصر على نسبة كبيرة من الإرهاب المتواجد في الدولة بعد عام 2011، حيث عانت مصر من موجة كبيرة بداية من عام 2013، وقامت بإطلاق حملة كبيرة للقضاء على الإرهاب خاصة في شبه جزيرة سيناء منذ عام 2018 أطلقت عليها اسم العملية الشاملة.

