أردوغان يحدد 14 مايو موعدًا للانتخابات في تركيا

عربيات ودوليات

انقرة- الوكالات: حدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي يحكم منذ العام 2003 ويأمل البقاء بمنصبه لخمسة أعوام إضافية، تاريخ 14 مايو موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا. وقال اردوغان خلال لقاء مع شباب في مدينة بورصة (غرب) نشرت الرئاسة التركية تسجيل فيديو منه «سأستخدم صلاحياتي لتقريب موعد الانتخابات إلى 14 مايو». وأشار إلى أنها «ليست انتخابات مبكرة إنما هذا تعديل لأخذ (تاريخ) امتحانات (الجامعات) بالاعتبار». وسيكون هذا الموعد الانتخابي مهمًا لمستقبل اردوغان السياسي ولمستقبل تركيا التي تشهد أزمة اقتصادية خطيرة والتي تلعب دورًا مهمًا في الشؤون الجيوسياسية في المنطقة.