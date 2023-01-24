الجيش الأميركي: اعتقال عضوين من «داعش» في سورية

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي في بيان أن قواتها ألقت القبض على اثنين من أعضاء تنظيم «داعش» خلال هجوم جوي وبري في شرق سورية. وقال الكولونيل جو بوتشينو المتحدث باسم القيادة المركزية إن الهجوم وقع يوم السبت، مضيفا أن أحد المدنيين أصيب «بجروح طفيفة» أثناء الهجوم وعولج في منشأة طبية قريبة قبل أن يُطلق سراحه ليعود لأسرته. ولم يُكشف عن تفاصيل أخرى تذكر عن هذا الهجوم. وأشارت القيادة المركزية إلى وجود «قوات شريكة» وهو تعبير استخدمته في الماضي للإشارة إلى قوات سورية الديموقراطية «قسد» الجماعة الكردية السورية المسلحة التي ساعدت الولايات المتحدة وحلفائها في إلحاق الهزيمة بتنظيم «داعش».