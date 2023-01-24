روسيا تتهم أوكرانيا بـ«تفخيخ» محطات نووية

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: اتهمت الاستخبارات الروسية امس أوكرانيا بتخزين أسلحة وذخائر غربية داخل محطات للطاقة النووية في البلاد. في المقابل، أعلن الرئيس الأوكراني التعبئة العامة لقوات بلاده في حين يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على موسكو. ونقلت وكالة «ريا نوفوستي» عن رئيس جهاز المخابرات الخارجية سيرغي ناريشكين قوله إن النظام الأوكراني نشر منظومات هيمارس الصاروخية الأميركية وأسلحة أخرى قرب المحطات النووية لأنه يعلم أن القوات الروسية لن تقصف تلك المحطات خوفا من كارثة نووية. وأضاف ناريشكين أن الجانب الأوكراني لايخشى فكرة أن يتم تدمير أي من المفاعلات النووية لمحطات توليد الكهرباء بالخطأ نتيجة انفجار الأسلحة المخزنة داخلها، لأنه يمكن دائما إلقاء اللوم على موسكو.

من جهته أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، امس أن التصريحات الأميركية حول إمكانية تزويد كييف بصواريخ «أتاكمز» ما هي إلا عنصر من عناصر الحرب النفسية. وقال ريابكوف للصحافيين «إنه عنصر من عناصر الحرب النفسية». وأضاف «التصعيد مسار خطير ويمكن أن تكون العواقب غير متوقعة» وتابع «وكل هذه المعدات العسكرية القادمة من مصادر مختلفة سيتم سحقها حرفيًا». في غضون ذلك، تبادل الجيشان الروسي والأوكراني الحديث عن انتصارات في زاباروجيا، فيما أفادت هيئة الأركان الأوكرانية باشتداد القصف الروسي على المناطق المأهولة بالسكان في مقاطعتي خيرسون وزاباروجيا جنوبي البلاد. وقالت الهيئة في تقريرها الصباحي إن أكثر من 20 بلدة في زاباروجيا تعرضت للقصف المدفعي خلال الساعات الماضية.

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها سيطرت على مواقع مهمة في محور زاباروجيا (جنوب).وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن القوات الروسية تتقدم في محوري دونيتسك (شرق) وزاباروجيا (جنوب)، مضيفا أنها قتلت نحو 300 عسكري أوكراني في جبهات كوبيانسك ولوغانسك وليمان.

سياسيا قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن هناك تعبئة جارية في أوكرانيا لدعم الإمكانات القتالية على الجبهات المختلفة. وجدد زيلينسكي خلال اجتماعه مع طلاب جامعة شيفتشينكو برفقة رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون التأكيد على أن بلاده ترغب في الحصول على إجابة واضحة من ألمانيا بشأن تزويدها بدبابات «ليوبارد 2».

وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن بلاده ستتخذ قرارا في وقت قريب بشأن إرسال دبابات «ليوبارد» إلى أوكرانيا، فيما قالت وزيرة الخارجية الألمانية إن برلين لن تعارض إرسال بولندا الدبابات إلى الأوكرانيين إذا قررت ذلك. غير أن القرار النهائي في هذه المسألة يعود إلى المستشار الألماني أولاف شولتس الذي رفض حتى الآن التعليق على مسألة عمليات التسليم غير المباشرة لهذه الدبابات. كما أنه لم يُعلق على مسألة إرسال دبابات «ليوبارد» مباشرة من المخزون الألماني.

