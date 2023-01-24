زيلينسكي: عضوية «الناتو» أفضل ضمان لأوكرانيا

عربيات ودوليات

كييف- الوكالات: أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو» سيكون أفضل ضمان بالنسبة لكييف. جاء ذلك في تصريحات، خلال لقاء مغلق مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، في العاصمة كييف، بحسب بيان للرئاسة الأوكرانية. وذكر البيان أن زيلينسكي وجونسون بحثا الدعم الدولي لأوكرانيا.

وفيما يتعلق بعملية التكامل بين بلاده و«ناتو»، قال زيلينسكي إنه يعتقد بأن عضوية أوكرانيا لدى الحلف ستكون أفضل ضمان بالنسبة لبلاده.

وزار جونسون أيضًا مدينتي بوروديانكا وبوتشا في منطقة كييف، اللتين شهدتا اشتباكات عنيفة بين القوات الأوكرانية والروسية خلال المراحل الأولى من الحرب. وفي 24 فبراير 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو.

