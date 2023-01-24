موسكو تطرد سفير إستونيا وتخفض العلاقات

عربيات ودوليات

موسكو- الوكالات: أعلنت موسكو، امس طرد السفير الإستوني متهمة تالين بـ«العداء لروسيا»، بعدما طردت إستونيا في وقت سابق من الشهر الحالي 21 دبلوماسيًا روسيًا وموظفين آخرين في السفارة الروسية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان «يجب على سفير جمهورية إستونيا مغادرة روسيا في السابع من فبراير 2023» مشيرةً إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى القائمين بالأعمال. وفي يوليو 2022، أعلنت إستونيا، أنها لن تصدر بعد الآن تأشيرات أو تصاريح إقامة للمواطنين الروس الراغبين في الدراسة بها، قائلة إن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا تهدد الأمن القومي، بينما تواصل الدول الغربية بحث سبل لأجل عزل موسكو.

ويشار إلى أن إستونيا وروسيا تتقاسمان حدودا طولها زهاء 300 كيلومتر.

