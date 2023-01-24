أوروبا تدرس إعمار أوكرانيا بأصول روسية مصادرة

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: نقلت صحيفة «فايننشال تايمز» امس عن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال حضه زعماء دول الاتحاد الأوروبي على المضي قدما في محادثات بشأن استخدام أصول البنك المركزي الروسي المصادرة بقيمة 300 مليار دولار لإعادة إعمار أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن ميشال قوله إنه يريد بحث فكرة إدارة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي لتحقيق أرباح يمكن تخصيصها بعد ذلك لجهود إعادة الإعمار. وأضاف ميشال أن «الأمر يتعلق بالعدالة والإنصاف، ويجب أن يتم بما يتماشى مع المبادئ القانونية».

وكان الاتحاد الأوروبي قد جمد 300 مليار يورو (326.73 مليار دولار) من احتياطيات البنك المركزي الروسي في نوفمبر الماضي، لمعاقبة موسكو على حربها في أوكرانيا. في المقابل صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بأن الخطط الأميركية لنقل الأصول الروسية المصادرة إلى أوكرانيا تعتبر بمثابة سرقة. وقال ريابكوف للصحافيين «هذه سرقة. الدولة القائمة على سيادة القانون تتورط الآن في إنكار مبادئها، لهذا فإن من يعلنون مثل هذه الأفكار الآن مارسوا قليلا من الجغرافيا السياسية، وهم يضرون أنفسهم».

على صعيد اخر، قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إن الأسابيع القادمة ستكون حاسمة في الصراع في أوكرانيا، وستحدد إلى حد كبير «مستقبلنا».

وقال ميشيل في مقابلة مع صحيفة «موندو» الإسبانية، امس إن «الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة، ستكون حاسمة ... ما سيحدث في عام 2023، والكثير منه يعتمد على الأسابيع المقبلة، هو ما سيحدد مستقبلنا». وأشار إلى ضرورة الاستمرار في تزويد كييف بكل الدعم اللازم.

