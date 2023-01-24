أريزونا تزيل «جدار الحاويات» الحدودي مع المكسيك

عربيات ودوليات

هيرفورد (الولايات المتحدة)- الوكالات: أزيل جدار من حاويات الشحن وُضع قبل بضعة أشهر على الحدود بين المكسيك وأريزونا الأميركية خلال ولاية الحاكم الجمهوري السابق وهو مشروع بلغت كلفته 100 مليون دولار.

وأمر الحاكم الجمهوري السابق دوغ دوسي بوضع حاويات الشحن على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك خلال الأشهر الأخيرة من إدارته فيما وصفه بأنه محاولة لوقف الهجرة غير الشرعية. ولكن بعد أن اعترضت واشنطن أمام القضاء على وضع الحاويات على أرض فيدرالية في غابة كورونادو الوطنية، وافق دوسي الذي خلفته الديموقراطية كاتي هوبس في ديسمبر على إزالتها. وقال معارضو الفكرة إن الحاويات التي امتدت مثل قطار شحن ضخم مسافة سبعة كيلومترات عبر الأراضي الفيدرالية، قسّمت محمية طبيعية شاسعة. كما أشاروا إلى أن اجتياز الحدود من تلك المنطقة صعب جدًا وأن المتاجرين بالبشر لم يستخدموها قطّ. وقبل وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض عام 2017، تعهّد ببناء جدار على الحدود التي لم تكن توجد عليها حواجز طبيعية أو مصطنعة تفصل بين البلدين.

