مال وأعمال

التنمية في الكويت للخلف در ولا عزاء للإصلاحات، هكذا علقت مصادر لـ «النهار» على انباء استقالة الحكومة والتأزيم السياسي المحتدم، موضحة ان هناك تراجعاً كبيراً في مشاريع التنمية وحقوق الأجيال القادمة لصالح القوانين الشعبوية والتي لا جدوى ولا طائل منها.

وبينت أن هناك الكثير من القوانين والتشريعات التي كان من المفترض خروجها للنور بتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلا أن التأزيم والابتعاد عن المصلحة العامة جعلا من الصعوبة بمكان الالتفات للمشاريع التنموية التي تؤمن المستقبل لأبناء الكويت من خريجي الجامعات والمعاهد.

وتوقعت المصادر تسجيل خطة التنمية 2022/2023 إنفاقا تنموي دون حاجز 30% من إجمالي المرصود في الخطة البالغ الـ 1.3 مليار دينار بسبب غياب القرارات التنفيذية التي تعجل بتنفيذ تلك المشاريع. ولفتت الى أن مزيداً من الجمود سيطول تسكين الشواغر القيادية وهو ما سيؤثر سلبا على اتخاذ القرارات التنفيذية في جميع الجهات الحكومية، و ما سيترتب عليه من جمود في بيئة الأعمال واسع النطاق خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أنه لابد من معالجة الملفات العاجلة والمهمة مثل: تراجع التصنيف السيادي في الكويت وإعادة النظر في دعم المبادرين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعديل قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومكافحة الفساد وغيرها من القوانين التي يحتاج إليها الكثير من الشركات ورجال الأعمال.

وأكدت أن التصميم على تمرير قوانين شعبوية تكبد المال العام خسائر مليارية يقود الميزانية العامة للدولة إلى كارثة مالية حقيقية تواجه الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة وتؤجل معها التنمية في الكويت.

