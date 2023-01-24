«KIB» أطلق برنامج «مكافآت» الجديد

مال وأعمال

أطلق بنك الكويت الدولي (KIB) برنامجه الشامل الرقمي والجديد كلياً، «مكافآت KIB»، والذي يعد الأقوى من نوعه في الكويت، حيث يُمَكّن العملاء من تجميع نقاط المكافآت مع كل معاملة بنكية. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية البنك الشاملة لتقديم أقوى البرامج والحلول المصرفية الرقمية في الكويت، الغنية بالمزايا المتكاملة والحصرية.

وتقديراً ووفاءً لعملاء البنك، يكافئ البرنامج العملاء الذين ينجزون معاملاتهم من خلال مجموعة واسعة من الأنشطة والمعاملات والخدمات المصرفية الرقمية – بما في ذلك فتح حساب، فتح وديعة، تفعيل البطاقات، تحويل الراتب، وغيرها الكثير. حيث يقدم البرنامج الرقمي مزايا وخدمات تختلف عن جميع برامج المكافآت المصرفية الأخرى، وهو متاح على مدار العام ومن خلال عدد من الخدمات، مما يوفر للعملاء المؤهلين كسب «نقاط KIB» التي يمكن استبدالها بمنتجات وخدمات قيّمة متنوعة.

وتعليقاً على إطلاق برنامج الولاء الجديد، قال محمد الشريف، مدير عام إدارة التحول الرقمي والابتكار في البنك: «نؤمن في KIB إيماناً راسخاً بأن عملاءنا هم جزء لا يتجزأ من نجاحنا، وركيزة أساسية لعملنا المصرفي على مدار السنوات الماضية. ولهذا نسعى جاهدين لتصميم أفضل برامج المكافآت التي تعكس مدى الامتنان والتقدير لوفائهم للبنك، لافتاً إلى أن برنامج «مكافآت KIB» الرقمي، يعد امتداداً طبيعياً لبرامج المكافآت التي نقدمها، والتي لا تتوقف عند سرعة وسهولة التجربة المصرفية لعملائنا، بل تمتد لتشمل خيارات مجزية وممتعة أيضا».

وأضاف الشريف «انطلاقاً من فهم البنك العميق لقاعدة عملائه -على اختلاف فئاتهم، واحتياجاتهم وتطلعاتهم المتنوعة-عقد «KIB» شراكة مع العديد من العلامات التجارية والشركات ومقدمي الخدمات في قطاعات متعددة، مما يسمح لعملاء برنامج «مكافآت KIB»، استبدال نقاطهم لشراء ما يرغبون به، بدءاً من تذاكر الطيران وحجز الفنادق، والإلكترونيات ومنتجات العلامات التجارية المتميزة، بالإضافة إلى بطاقات الهدايا والقسائم الإلكترونية بطريقة رقمية مبسطة».

وأشار الشريف أنه يتعين على العملاء الراغبين في الاستفادة من برنامج «مكافآت KIB، أن يكونوا مسجلين في الخدمــات المصرفيــة الرقمية عبــر الإنترنــت أو تطبيق KIB موبايل، وعلى العملاء المؤهلين التسجيل في البرنامج - مجاناً - من خلال اختيار صفحة مكافآت KIB على التطبيق أو الموقع الإلكتروني، حيث سيتم ترجمة جميع المعاملات المصرفية المؤهلة، والمدرجة في صفحة «كسب النقاط» وتحويلها إلى نقاط KIB، ومن ثم يتم إيداعها في حساب العميل بداية كل شهر. علماً أن النقاط المكتسبة صالحة لمدة 12 شهراً من تاريخ إيداعها، كما يمكن من خلال صفحة «المكافآت» مراجعة وإدارة رصيدهم من النقاط المستحقة والمستخدمة.

يذكر أن KIB يواصل تقديم المزايا والمكافآت كشريك في كل جانب من جوانب حياة عملائه تحت شعار «بنك للحياة»، وبما يضمن حصولهم على أقصى استفادة من تجربتهم المصرفية خلال تعاملهم مع البنك، حيث تسعى برامج المكافآت أيضا إلى تمكين العملاء من تعظيم القيمة المضافة على أنشطتهم المصرفية اليومية.

