الحجرف: تعزيز التعاون الاقتصادي بين الخليج وإندونيسيا

مال وأعمال

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف أهمية بحث سبل تعزيز ودعم التعاون الاقتصادي بين مجلس التعاون وإندونيسيا وتنميته وتطويره بما يحقق المصالح المشتركة.

وقالت الامانة العامة لمجلس التعاون في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء جمع الحجرف مع وزير التجارة الاندونيسي الدكتور ذو الكفل حسن في مقر الأمانة العامة بالرياض.

وأضافت انه تمت خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات أبرزها استعراض العلاقات الخليجية - الإندونيسية والعمل على تعزيزها لا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية وضرورة دعم قطاع الأعمال لتنمية العلاقات التجارية والاستفادة من الفرص المتاحة.

وذكرت انه تم أيضا تبادل المشاورات الثنائية والقضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

وأوضحت الأمانة ان اللقاء شهد كذلك مناقشة مستجدات مذكرة التفاهم بين مجلس التعاون وإندونيسيا والآليات المناسبة لتنفيذها وكيفية تكثيف الجهود المشتركة لتعزيز علاقات الشراكة والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

