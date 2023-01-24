البورصة تتجاهل التأزيم السياسي وترتفع 547 مليون دينار

مال وأعمال

ارتفعت المؤشرات الرئيسة للبورصة في ختام تعاملات أمس، متجاهلة التأزيم السياسي الحالية بين مجلس الامة والحكومة، بدعم نمو 10 قطاعات يتقدمها التكنولوجيا لترتفع بنحو 547.9 مليون دينار بعدما صعدت لمستويي سوقي جديد في 2023 لتكسر حاجز 47.166 مليار دينار، مقابل اقفال خلال الاحد الماضي بـ 46.618 مليار دينار.

وقد شهدت البورصة عمليات شراء جماعي على الاسهم القيادية وخاصة البنوك بقيادة بنكي KIB وبيتك اللذين استحوذا على نصيب الاسد من التداولات وقد بلغت قيمة التداول خلال جلسة الامس 80.39 مليون دينار، وزعت على 279.18 مليون سهم، بتنفيذ 13.77 ألف صفقة.

ويري محللون ان استقرار اسعار النفط عالميا وارتفاع الاسواق الدولية منذ بداية الاسبوع ساهما في تماسك السوق الكويتي خاصة مع وصول اسعار الاسهم الكويتية لمستويات شرائية مغرية للصناديق والمحافظ خاصة مع اقتراب اعلان الشركات المدرجة لنتائج نهاية العام المتوقع ان تكون ايجابية.

وأغلقت مؤشرات البورصة تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 85?5 نقطة ليبلغ مستوى 7362?77 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1?18%.

وتم تداول 279?18 مليون سهم عبر 13769 صفقة نقدية بقيمة 80?3 مليون دينار (نحو 243?3 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 24?8 نقطة ليبلغ مستوى 5688?91 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?44 في المئة من خلال تداول 145?3 مليون سهم عبر 6051 صفقة نقدية بقيمة 23?19 مليون دينار (نحو 70?2 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 109?9 نقطة ليبلغ مستوى 7180?57 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1?36% من خلال تداول 133?8 مليون سهم عبر 7718 صفقة بقيمة 57?19 مليون دينار (نحو 173?2 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 23?7 نقطة ليبلغ مستوى 5739?9 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?42 في المئة من خلال تداول 117?6 مليون سهم عبر 3553 صفقة نقدية بقيمة 14 مليون دينار (نحو 42?4 مليون دولار).

ودعم أداء الجلسة ارتفاع 10 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا بـ 3.28%، بينما انخفض قطاعا منافع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.55% و0.34% على التوالي، فيما استقر قطاع الرعاية الصحية وحيداً.

وعلى مستوى الأسهم، تقدم «الإماراتية» القائمة الخضراء بـ 9.94%، فيما جاء «مراكز» على رأس التراجعات بـ 9.68%.

وتصدر سهم «KIB» المرتفع 3.48% نشاط التداول من حيث الكميات بحجم بلغ 27.59 مليون سهم، بينما تصدر «بيتك» السيولة بقيمة 19.41 مليون دينار مرتفعاً 2.42%.

