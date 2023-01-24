«أسواق المال» أصدرت تعميماً بشأن تقرير الحوكمة

مال وأعمال

أصدرت هيئة أسواق المال في الكويت، تعميماً إلى جميع الشركات الخاضعة لأحكام الكتاب الخامس عشر «حوكمة الشركات» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010، بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

وأشار التقرير الذي يحمل رقم 1 لسنة 2023، إلى ما نص عليه البند رقم (9) من المادة (3- 7) من الكتاب الخامس عشر حوكمة الشركات، والذي يلزم الجهات المخاطبة بإعداد تقرير سنوي يتلى في الجمعية العامة للشركة.

ويتضمن التقرير متطلبات وإجراءات استكمال قواعد حوكمة الشركات ومدى التقيد بها، ويُضمن في التقرير السنوي المعد عن أنشطة الشركة، مع بيان القواعد التي تم الالتزام بها والتي لم يتم التقيد بها مع مبررات عدم الالتزام، على أن يتم إعداد التقرير كحد أدنى وفقاً للملحق رقم (2) من هذا الكتاب.

وشددت الهيئة على ضرورة التزام الشركات بتعبئة نموذج استيفاء متطلبات تقرير حوكمة الشركات عبر نظام الحوكمة في بوابة الهيئة الإلكترونية مع إرفاق نسخة من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق قبل موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة.

